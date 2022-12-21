SANKON 2023 yılında çok sayıda fuar düzenleyecek

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), ulusal ve uluslararası ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla 2023 yılı içerisinde sektöre yönelik çok sayıda fuar düzenleyecek.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), Türkiye ile diğer devletler arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerini artırmak ve geliştirmek hedefiyle birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Ekonomik ilişkilerin ileriye gitmesi için gayretle çalışacaklarını ifade eden SANKON Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Korumtaş, "SANKON ve dünya devletlerinin Ankara büyükelçilikleri iş birliği ile Türk hükümetinin de destek ve katkılarıyla çok fazla sayıda ticari, sektörel fuarlar organize edilecek. Türkiye’de yapılacak olan ticari fuarları, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa gibi metropol şehirler de yapmayı planlıyoruz. 2023 yılı Türkiye’de fuarlar yılı olacaktır" dedi.