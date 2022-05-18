Sanko Enerji Devreye Aldığı Dört Rüzgâr Enerji Santralinin Açılışını Yaptı

Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 1.000 MW’lık kurulu gücüyle yüzde yüz yeşil enerji üretimi yapan Sanko Enerji Grubu, son dönemde devreye aldığı dört ayrı rüzgâr enerji santralinin açılışını Bursa’da inşa edilen Güney-1 Rüzgâr Enerji Santralinde gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde devreye alınan diğer rüzgâr santralleri Akyel-1, Akyel-2 ve Gazi-9 RES’i de temsilen Güney-1 RES’te gerçekleştirilen törende, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sanko Holding Onursal Başkanları Abdulkadir Konukoğlu ve Zeki Konukoğlu, Sanko Holding ve Sanko Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu, Sanko Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Adil Tekin ve Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım birer konuşma yaptı.

“Ülkemizin yerli kaynaklarına dayalı yenilenebilir enerji sektörünü destekleyeceğiz”

Açılış töreninde konuşan Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sanko Grubu olarak insanı, toplumu ve ülkeyi her zaman ön planda tuttuklarına ve bunun için çalıştıklarına dikkat çekerek Sanko Enerji Grubunun son dönemde devreye aldığı dört ayrı rüzgâr santralinin açılışıyla hayallerine bir adım daha yaklaştıklarını vurguladı. Adil Sani Konukoğlu, “118 yıldır yaptığımız tüm yatırımları önce insan, toplum ve ülke sevdasıyla yaptık. Enerjiye girmemizin esas nedeni ülkemizin enerji kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmek ve ülkemize daha faydalı olmaktı. 15 yıl önce koyduğumuz 1.000 MW hedefine ulaştık. Bundan gururluyuz ve gençlerimizin bunu daha ileriye götüreceklerine inancımız da sonsuz” şeklinde konuştu.

Törende duygu yüklü bir konuşma yapan ve bugüne kadar yapılan enerji projelerinde emekleri geçen tüm yol arkadaşlarına teşekkür eden Sanko Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu da “Enerjide 2005’te başlayan serüven bizi buraya kadar getirdi. El birliğiyle, yılmadan, usanmadan çalışarak 1.000 MW hedefimizi aştık. Bu yıl portföyümüze 55 MW GES projesi ekleyerek, ayrıca Sanko tesislerinde, çimento fabrikalarında yapacağımız güneş enerjisi projeleri sayesinde inşallah 1.045 MW’a ulaşmış olacağız ve üretimimiz de 3 milyar kWh’ı geçmiş olacak. Bu yolda emeği geçen her bir arkadaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi. Herkesin “15-30 yılda ancak biter” dediği Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin 1.250 günde tamamlandığına atıfta bulunan Sanko Holding Onursal Başkanlarından Abdulkadir Konukoğlu da “Bu son projemiz değil. Daha sırada yeni projelerimiz var. Bunlar da zaman içinde gerçekleşecek” açıklamasında bulundu.

Yine törende söz alan Sanko Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adil Tekin “Türkiye son beş altı yıldır hem finansman alanında hem politik anlamda ciddi sorunlarla uğraşıyor. 2019’da bu yatırım kararlarını alırken gerçekten çok zorlandık ama büyük emeklerle bu santrallerimizi YEKDEM süresi içerisinde tamamladık. Bu bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı” derken Sanko Enerji Grubu CEO’su Hakan Yıldırım ise “Bu başarı, bugün burada olan ve olmayan tüm arkadaşlarımız sayesinde gerçekleşti” vurgusu yaptı. “Türkiye son on beş sene içerisinde özellikle yenilenebilir enerji alanında bir şantiye haline geldi, adeta bir açık üniversite oldu” diyen Yıldırım, enerjide dışa bağımlı olmanın ne kadar büyük bir risk olduğunun birçok ülke tarafından görüldüğü bir dönemde, kurulan her yenilenebilir enerji santralinin enerji bağımsızlığında açılan bir cephe olduğunun altını çizdi.

Grubun rüzgâr portföyü 300 MW’ı aştı

Güney-1, Akyel-1, Akyel-2 ve Gazi-9 RES’le birlikte toplam altı rüzgâr enerji santrali işleten Sanko Enerji Grubunun rüzgâr kurulu gücü 300 MW’ı aşmış oldu. Bu dört yeni santral 248 bin haneyi aydınlatacak ve yılda 358 bin tondan fazla karbon salımının önüne geçecek.

Rüzgâr dışında altı hidroelektrik ve üç jeotermal santraliyle bu alanlarda da üretim yapan ve dengeli bir portföye sahip olan Grup, hibrit santraller aracılığıyla güneş enerjisini de portföyüne katmayı planlıyor.

Sanatçı Deniz Sağdıç’tan Güney-1 RES’e ‘Atatürk Portresi

Törende, resim ve heykel sanatçısı Deniz Sağdıç’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Güney-1 RES için farklı materyaller kullanarak tasarladığı Atatürk Portresi’nin açılışı da gerçekleştirildi. Birbirinden farklı materyaller kullanılarak yapılan özel portrenin açılışı, Sanko Holding’in en genç yöneticisi Turgut Konukoğlu’nun 19 Mayıs temalı konuşmasının ardından yapıldı. Portrenin açılışı Turgut Konukoğlu ve törende bulunan Sanko Vakfı bursiyerlerinin katılımıyla yapıldı.

2 yıllık Covid pandemisi arasından sonra “Farkındayız” temalı ilk buluşma

Covid-19 pandemisi dolayısıyla 2 yılı aşkın bir süredir fiziki olarak bir araya gelemeyen Sanko Enerji Grubu çalışanları, açılış töreni ve sonrasında düzenlenen eğlence programıyla yeniden birlikte olma fırsatı da buldu. Pandemi vesilesiyle sağlık, sosyalleşme, bir arada olma, doğayla bütünleşme ve enerjiyi doğadan üretme gibi hayati konuların farkında olmaya işaret eden “Farkındayız” temasıyla düzenlenen organizasyona katılan şirket çalışanları, hem Güney-1 RES alanında kendileri için hazırlanmış özel programda sosyalleşme fırsatı buldu hem de günün geri kalanında konakladıkları otelde düzenlenen eğlence programında keyifli anlar yaşadı.