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Sandıklı Ballık Göleti ile 790 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çalışmaları devam eden Ballık Göleti’nin tamamlanması ile 790 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını söyledi.

Ekonomi 22.09.2021, 09:29
Sandıklı Ballık Göleti ile 790 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çalışmaları devam eden Ballık Göleti’nin tamamlanması ile 790 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını söyledi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Ballık Göleti’nde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, gölette depolanacak su ile 790 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti. Rezervuar kil blanket imalatı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Yıldız, gövde dolgu imalat çalışmalarının ise yıl sonuna kadar bitirilmesini hedeflediklerini bildirdi. Yıldız, temelden yüksekliği 25 metre ve su depolama kapasitesi 338 bin metreküp olan Ballık Göleti’nin tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına bin 100 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 869 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

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