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Sanayinin en iyileri araştırması sonuçlandı

SANAYİNİN EN İYİLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇLANDI

Ekonomi 18.08.2020, 11:41
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Sanayinin en iyileri araştırması sonuçlandı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından üretim ve satış performansları kriterlerine göre belirlenen sanayinin 100 büyükleri açıklandı. Bambi Yatak listede 75’inci sırada yer aldı. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen “Yerli ve milli bir sanayi kuruluşu olarak var olduğumuz müddetçe Türkiye’yi küresel ekonomik konjonktürde hak ettiği konuma taşımanın mücadelesini vereceğiz. EBSO gibi saygıdeğer bir organizasyon tarafından 100 büyükler içerisinde değerlendirilmek bizi son derece gururlandırdı” açıklamasında bulundu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 2019’daki üretim ve satış performanslarına göre belirlediği 100 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. 50 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini arkasına alarak yüzde 100 Türk sermayesiyle ülke ekonomisine katkı sağlayan Bambi Yatak listeye 75. Sıradan girdi. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen “Yerli ve milli bir marka olarak Türk sanayine 50 yıldır hizmet veriyoruz. Türkiye’nin geleceği üretimde ve ihracattadır. Bunun bilincini taşıyan bir sanayi kuruluşu olarak var olduğumuz müddetçe ülkemizi küresel ekonomide hak ettiği konuma taşımanın mücadelesini vereceğiz. Son derece saygıdeğer bir kuruluş olan EBSO tarafından 100 büyükler içerisinde değerlendirilmek bizi gururlandırdı ve motive etti” dedi.

“Türkiye’nin 2023 vizyonu için çalışıyoruz”

İnovatif teknolojilerin ve AR-GE altyapılarının hem iç hem de dış pazarda rekabetçi olmanın ön koşulu olduğunu belirten Gökmen, 50 yıl önce mütevazi bir tesiste faaliyetlerine başlayan şirketin bugün 40 bin m2’lik kapalı alanda iş süreçlerini yönettiğini söyledi. Emre Gökmen “AR-GE çalışmalarımızı hız kesmeden, aralıksız biçimde devam ettiriyor ve geliştiriyoruz. Bambi olarak her yıl ciromuzun yüzde 1’ini Ar-Ge’ye ayırıyor ve müşterimizin karşısına gelişmiş insan kaynağının gücüyle ürettiğimiz inovatif ürünlerle çıkıyoruz. Her yıl yaklaşık 4 milyon adet satış rakamıyla bugün 1,2 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşan Türkiye yatak pazarının en önemli temsilcilerinden biriyiz. 2019 yılında 25 milyon TL’lik bir yatırımla üretim tesisimizi +30 bin m2 büyüttük. Günlük 800 adet yatak, 600 parça baza-başlık üretiyoruz ve Türkiye’nin 2023 vizyonuna ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Dış pazarda 15 milyon dolarlık hedef

Bambi Yatak’ın müşteri portföyü, gelişmiş üretim hattı, teknolojik yatırımlara ve inovasyona önem veren yapısıyla Türkiye’yi dünyada da en iyi şekilde temsil ettiğinin söyleyen Emre Gökmen şunları ekledi:

“Pandemi, dünya tedarik zincirlerinde önemli boşluklara, kırılmalara neden oldu. Yerli ve milli markalarımızın ihracattaki gücünü gösterebileceği önemli zamanları yaşıyoruz. Ülkemizin gerek jeopolitik konumu, gerekse üretim potansiyeli birtakım boşlukları doldurabilecek niteliktedir. Biz de ihracata olan enerjimizi daha da artırmanın gerekliliğinin farkındayız. Yurt içi ve yurt dışında toplam 600 bayimiz var. Almanya, Hollanda, Romanya, Avusturya, Avustralya, Polonya, Belçika, Azerbaycan, Irak, Lübnan, Libya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün ve Filistin yurt dışında faaliyet gösterdiğimiz bazı ülkeler. 2019 yılında ihracatımızı yüzde 40 oranında artırma hedefimiz vardı. Bu hedefimizi gerçekleştirdik. Her yıl ihracat rakamlarımızı bir önceki yıla oranla minimum yüzde 40 artırarak dış pazarda var olmayı sürdüreceğiz. An itibariyle 3 kıtada 20 ülkede 90 farklı noktada bulunuyoruz. Sürdürülebilir büyüme stratejisiyle yılsonuna kadar ülke sayısını 30’a çıkarmayı planlarken önümüzdeki 3 yıllık süreçte dış pazarda 15 milyon dolar seviyelerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu gidişat ve hedeflerimizi görerek kurumumuzu en iyi 100 sanayi kuruluşu arasında değerlendiren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’ya ve tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Ülke hedeflerimiz doğrultusunda çalışmak, vatandaşlık bilincini derin bir şekilde taşıyan tüm sanayicilerimizin ortak paydasıdır. Bu vesileyle listede yer alan paydaşlarımızın da başarılarının devamı dilerim.”

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