Sanayide kullanılan elektrikte yüzde 12 indirim bekleniyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, “Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz” dedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatının 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürüldüğünü bildirdi. Elektrik üretim maliyetlerinde yaşanan düşüşlerin piyasaya olumlu etkisinin devam ettiğini söyleyen Yılmaz, fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiklerini ve ivedilikle piyasaya yansıttıklarını vurgulayarak, maliyet bazlı düşüş seyrinin devam etmesini beklediklerini açıkladı. Yılmaz, elektrik piyasasındaki fiyatlarda düşüş seyrinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Özellikle kış ayları için bu gerçekten çok olumlu bir gelişme. Kurulumuzun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat’tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz.”

Tarifeler hesaplanırken serbest piyasa fiyatlarındaki düşüşün sadece serbest tüketici odaklı düşünülmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, düşüş seyrinin bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacağına dikkati çekti.

“Çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz”

Yılmaz, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasıyla oluşan havuz ile bütün tüketicileri korumaya devam edeceklerini kaydederek, “Bunun yanı sıra maliyet bazlı düşüşler de elbette çok önemli. Piyasalarda maliyet bazlı yaşanan bu düşüş öncelikle büyük tüketimi olan sanayi tüketici grubuna doğrudan yansıyor. Ancak bu düşüş süreci devam ettikçe, ki devam etmesini öngörüyoruz. Çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz” ifadelerini kullandı.