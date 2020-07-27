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Sanayide kapasite kullanım oranı arttı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylece pandemi etkisiyle, nisan ayında durma noktasına gelen sanayi üretim kapasitesi, 3 aydır üst üste yükselişini sürdürmüş oldu.
Ekonomi 27.07.2020, 10:16
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Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 4,9 puan artarak yüzde 70,7 puan oldu.
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