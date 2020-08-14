Sanayiciyi pandemi durduramadı
HAZİRAN AYI SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ RAKAMLARINI DEĞERLENDİREN DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (DOSABSİAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI NİLÜFER ÇEVİKEL, RAKAMLARIN PANDEMİ SÜRECİNDE DE SANAYİCİNİN ÜRETMEKTEN VAZGEÇMEDİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
Haziran ayı sanayi üretim endeksi rakamlarını değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, rakamların pandemi sürecinde de sanayicinin üretmekten vazgeçmediğinin en güzel örneği olduğunu söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran’da aylık yüzde 17.6 arttı. Rakamları değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, rakamların pandemi sürecinde de sanayicinin üretmekten vazgeçmediğinin en güzel örneği olduğunu söyledi. Türkiye’nin gücünü üretimden aldığının altını çizen Çevikel, "Sanayi Üretimi Endeksi Haziran ayı rakamlarına göre Avrupa’da birinci sıradayız. Bizden sonra Macaristan ve İspanya geliyor. Aynı zamanda ülkemiz dünya genelinde en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri oldu. Türk sanayicisi her zaman üretmeye devam ediyor ve edecek. Sanayi çarklarının durması ekonominin can damarlarından birisinin işlevini yitirmesi demek" dedi. Sanayicinin her zaman ülke için elini taşın altına koymaktan çekinmediğini söyleyen Nilüfer Çevikel, rakamların bunu net olarak gösterdiğini kaydetti. Bizden sonra Macaristan ve İspanya geliyor. Türk sanayicisi her zaman üretmeye devam ediyor ve edecek. Sanayi çarklarının durması ekonominin can damarlarından birisinin işlevini yitirmesi demek" dedi.
Sanayicinin her zaman ülke için elini taşın altına koymaktan çekinmediğini söyleyen Nilüfer Çevikel, rakamların bunu net olarak gösterdiğini kaydetti.
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