Sanayiciler KGF destekli EYT kredilerinde hızlı tahsis bekliyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli EYT kredilerinde yaşanan gecikmeden dolayı sanayicilerin kıdem tazminat yükü ile karşı karşıya kaldığını belirterek, kredi tahsislerinin bir an önce başlaması gerektiğini söyledi.

“Emeklilikte yaşa takılanlar” (EYT) düzenlemesinden yararlanmak isteyen çalışanların nisan ayı emekli maaşlarını almak için hızla emekli olmak istediklerini, çalışanlardan gelen yoğun talebin işletmeleri finansal zorluklarla karşı karşıya getirdiğini ifade eden OSBÜK Başkanı Kütükcü, “EYT düzenlemesinden dolayı emeklilik hakkı kazanan çalışanlar, şu anda işletmelerimize yoğun olarak emeklilik talebi ile geliyorlar. Ancak burada KGF destekli finansman desteklerinin tahsis edilmeye başlanmaması işletmelerimizi tedirgin ediyor. Bu tedirginliği ortadan kaldırmak için kredi tahsisleri hızla yapılmaya başlanmalı” şeklinde konuştu.