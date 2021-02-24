Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve OSBÜK arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) arasında standardizasyon, eğitim, belgelendirme, muayene ve gözetim, deney ve kalibrasyon alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla bir protokol imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolünde standardizasyon, eğitim, belgelendirme, muayene ve gözetim, deney ve kalibrasyon alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, ortak çalışma alanlarının belirlenmesi ve çalışma programlarının oluşturulması yer aldı. TSE’de gerçekleştirilen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü katıldı.

TSE ve OSBÜK’ün iş birliği protokolüyle birlikte standardizasyon çalışmalarında bulunacağını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “TSE ve OSBÜK’ün imzaladığı bu protokolle standardizasyon, eğitim, belgelendirme, muayene ve gözetim, deney ve kalibrasyon alanlarında iş birliklerini geliştirecekler. Ortak çalışma alanlarını belirleyerek, çalışma programları oluşturacaklar. Standardizasyon bilincinin yaygınlaştırılması ve standartların kullanımını teşvik edecekler. İhtiyaç duyulan alanlarda ve konularda standardizasyon çalışmalarına yönelik gerekli çalışmaları yapacaklar. Sistem belgelendirme, ürün belgelendirme, personel belgelendirme, diğer uygunluk değerlendirme ve belgelendirme konularında ortak çalışma alanlarını geliştirecekler, iş birliği imkânlarını araştıracaklar. Muayene gözetim, deney ve kalibrasyon hizmetleri alanında iş birliğine gidecekler. Eğitim alanında TSE’nin faaliyetleri kapsamında yer alan Enerji Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi gibi konularda eğitim programları oluşturacaklar” diye konuştu.

Sanayi sektörünün teknik alt yapısının güçlendirilmesi, uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması ve belirleyici rol üstlenebilmesi amacıyla sanayicilerle birlikte faydalı çalışmaların yürütüldüğünün altını çizen TSE Başkanı Şahin ise, “Malumlarınız olduğu üzere TSE, standart hazırlama, eğitim, belgelendirme, deney ve kalibrasyon, muayene ve gözetim alanlarında sanayi sektörümüzün teknik alt yapısının güçlendirilmesi, uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması ve belirleyici rol üstlenebilmesi amacıyla sanayicilerimiz ile birlikte oldukça faydalı çalışmalar yürütmektedir. TSE ve OSBÜK olarak imzaladığımız iş birliği protokolü ile organize sanayi bölgelerimize sunmakta olduğumuz hizmetlerimizi daha etkin ve koordineli olarak gerçekleştireceğiz. Bu protokol kapsamında ayrıca organize sanayi bölgelerimizin en büyük gider kalemlerinden olan enerji tüketiminin mümkün olduğu ölçüde optimum kullanımını uluslararası kabul görmüş TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardının şartlarını sağlayacak şekilde yönetmeleri ve Enstitümüz tarafından belgelendirilmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Jeotermal yatırımlarla toplamda 546 adet yenilenebilir enerji santraline ulaşıldığını ifade eden OSBÜK Başkanı Kütükçü, “Organize sanayi bölgelerimizde son dönemde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çok önemli bir farkındalık oluştu ve bu alanda çok önemli yatırımlar yapılıyor. Hamdolsun bugün organize sanayi bölgelerimizde 508’i güneş enerjisi santrali olmak üzere rüzgar enerjisi santralleri, biokütle ve jeotermal yatırımlarından oluşan toplam 546 adet yenilenebilir enerji santraline ulaştık. Yine organize sanayi bölgelerimizde verimlilik açısından önemli olan 84 adet de kojenerasyon tesisimiz enerji üretiyor. İnşallah bu santrallerimizin sayısı da, kapasiteleri de önümüzdeki yıllarda çok daha üst seviyelere çıkacak” şeklinde konuştu.