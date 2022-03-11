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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Yapay Zeka Zirvesi’nde konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Küresel ölçekte değer üreten bir yapay zeka ekosistemi inşa etmek istiyoruz. Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını sağlamak için kararlılıkla çalışacağız. 2023’te 10 Turcorn’a ulaşmayı hedefliyoruz. Hatta bu Turcorn’ların bazılarının da yapay zeka alanında çalışan firmalardan olacağına inanıyorum" dedi.

Ekonomi 11.03.2022, 13:19
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Yapay Zeka Zirvesi’nde konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Küresel ölçekte değer üreten bir yapay zeka ekosistemi inşa etmek istiyoruz. Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını sağlamak için kararlılıkla çalışacağız. 2023’te 10 Turcorn’a ulaşmayı hedefliyoruz. Hatta bu Turcorn’ların bazılarının da yapay zeka alanında çalışan firmalardan olacağına inanıyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yapay Zeka Politikaları Derneği’nin (AIPA) çevrim içi olarak düzenlediği 1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" etkinliğinde konuştu. Bakan Varank video mesaj ile katıldığı zirvede, "Kuluçka merkezleri ve girişim sermayesi fonları ile teknoloji tabanlı girişimciliğin gelişmesi için her türlü imkanı sağlıyoruz. Türkiye’nin ilk unicorn bir teknoparktan çıktı. Şu an itibariyle 6 Turcorn’umuz var. 2023’te 10 Turcorn’a ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın hayatın tüm alanlarına hızla yayıldığına dikkat çeken Varank, ‘’Geliştirilen teknolojilerin insan hayatını, ekonomiyi ve toplumu yeniden şekillendirdiği bir dönüşüm sürecine geçmiş durumdayız. Dünyanın en değerli markalarının sıralandığı listelerde artık, yenilikçi teknolojiler ve yapay zeka platformlarını kullanan şirketleri görmekteyiz. Yapay zeka, kamu, iş dünyası, ekonomi ve toplumun bütününü etkileyen öncül teknolojilerin başında geliyor. Sağlık, eğitim, ulaşım, haberleşme, siber güvenlik, finans, akıllı şehirler ve oyun, yapay zeka teknolojilerinin en çok beslediği alanlar’’ dedi.

TOGG örneğiyle sözlerine devam eden Varank, "TOGG dünya sahnesine çıktığı ABD’deki Tüketici Elektroniği Fuarında marka DNA’sına uygun olarak teknoloji ve sanatı bir araya getirdi. Marka hedeflerini ve vizyonunu; Yapay zeka algoritmasıyla kelimelerin görselleştirilmesi tekniğini kullanarak ve yine makine öğrenmesiyle 2500 klasik Türk müziğinden oluşturulan ritmik ve tınısal yeni bir melodi ile anlattı. Yapay zeka, uluslararası güç dengelerine doğrudan etki edebilme potansiyeline sahip. 60’tan fazla devlet, ulusal yapay zeka stratejisini açıkladı. Bu alana yönelik ciddi adımlar atılıyor, yatırımlar yapılıyor" diye konuştu.

Yapay zeka teknolojilerinin ‘Dijital Türkiye’ ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonu doğrultusunda önem taşıdığına vurgu yapan Varank, ‘’Bu itibarla geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve ilgili tüm paydaşlarla Ulusal Yapay Zekâ Stratejimizi hazırladık. Belirlediğimiz stratejik önceliklerimiz doğrultusunda, beşeri sermaye, AR-GE ve girişimciliğin desteklenmesi, altyapı ve kaliteli veriye erişim, sosyoekonomik uyumu hızlandıracak hukuki düzenlemeler ve uluslararası iş birliği konularına odaklandık’’ diye konuştu.

"Küresel ölçekte değer üreten bir yapay zeka ekosistemi inşa etmek istiyoruz"

Varank konuşmasını şöyle sürdürdü: ’’Ortaya koyduğumuz rekabetçi teknolojiler ile küresel ölçekte değer üreten bir yapay zeka ekosistemi inşa etmek istiyoruz. Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını sağlamak için kararlılıkla çalışacağız. Bunu gerçekleştirebilmek yapay zeka teknolojilerine yön verecek nitelikli insan kaynağına sahip olmaktan geçiyor."

Girişimcilere verilen desteklerden de bahseden Varank "2021-2027 döneminde Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa programları işletmelerimiz ve araştırmacılarımız için önemli finansman imkanları sunuyor. Lütfen buralara başvurun. Başvuru süreçlerinde size her türlü desteği danışmanlığı vermeye hazırız. Yine bizzat kurduğumuz kuluçka merkezleri ve girişim sermayesi fonları ile teknoloji tabanlı girişimciliğin gelişmesi için her türlü imkanı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"2023’te 10 turcorna ulaşmayı hedefliyoruz"

Varank, "Bildiğiniz gibi Türkiye’nin ilk unicorn bir teknoparktan çıktı. Şu an itibarıyla 6 unicornumuz ya da bizim ifademizle 6 Turcornumuz var. 2023 hedefimiz olan 10 Turcorn’a ulaşacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Hatta bu Turcorn’ların bazılarının da yapay zeka alanında çalışan firmalardan olacağına inanıyorum" dedi.

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