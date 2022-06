Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Trendyol, Türk teknoloji şirketlerinin potansiyelini dünyaya gösterdi”

Trendyol’un uluslararası açılımıyla ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Trendyol geçtiğimiz yıl 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin hem ilk decacorn’u hem de en değerli şirketlerinden biri olmayı başardı. Almanya’da son dönemde en fazla indirilen uygulama Trendyol oldu. İşte marka olmak budur, katma değer yaratmak budur. Trendyol’u Türk teknoloji şirketlerinin potansiyelini dünyaya gösterdiği için tebrik ediyorum” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türk heyetine eşlik eden Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de “Geçtiğimiz yaz Sayın Bakanımıza Hakkarili satıcılarımızın ürettiği tesbihi Avrupa’ya satacağız diye söz vermiştim. İşte bugün o sözü tutuyoruz. İki gün önce Almanya’da bir günde rekor siparişe ulaşarak 200 bin ürün satışı gerçekleştirdik. Biz bugün dünyaya açılma planları yapabiliyorsak, bu 260 binin üzerindeki satıcımızla birlikte ülkemizde yakaladığımız başarı sayesindedir” dedi.

Trendyol’un yurtdışı operasyonlarının başlangıç noktası Berlin’de gerçekleşen resepsiyona T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Eyaleti İçişleri, Dijitalleşme ve Spordan Sorumlu Senatörü Iris Spranger, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jale Tuncer, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Markus Slevogt de katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ayrıca Trendyol’un Berlin ofisini ziyaret ederek, gelecekte Trendyol’un daha büyük ofisler açmasını temenni ederek, Trendyol’a yurtdışı çalışmalarında başarılar diledi. Varank, Trendyol’un Berlin ofisinde çalışanlarla da sohbet etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türk heyetine Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve Trendyol yöneticileri eşlik etti. Mustafa Varank’a adına Türk Eğitim Vakfı’na yapılan Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu’na yapılan bağış sertifikası takdim edildi.

“E-ticaret, yeni ekonominin lokomotifi olacak”

Trendyol’un Almanya’daki operasyonlarının başlaması vesilesiyle düzenlenen organizasyonda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “2 yıl öncesine kadar, 1 milyar dolar değerlemeyi geçen tek bir Türk girişimi yokken şimdi 6 unicorn, bizim deyişimizle 6 TURCORN’umuz var. Turcon’larımızın her biri birer Türk markası olarak hem ülke içinde hem ülke sınırları dışında adeta birer başarı hikayesi yazıyor. Bu başarıya, rekabetçiliğin dünya genelinde had safhada olduğu e-ticaret sektöründe ulaşmak daha da değerli. Şu husus artık çok açık; ekonomik büyümeye, istihdama, teknolojik dönüşüme katkıları sayesinde e-ticaret, yeni ekonominin adeta lokomotifi olacak. Bugün; 28,5 trilyon dolarlık küresel ticaret hacminin 5 trilyonluk kısmını e-ticaret oluşturuyor. Yaklaşık yüzde 17’lik bir orandan bahsediyoruz. Görülen o ki, e-ticaret bu pastadan aldığı payı her geçen gün artırmaya devam edecek. Benzer bir durum Türkiye için de geçerli; e-ticaretin genel ticarete oranı %18. Türkiye’de bugün 500 bine yakın KOBİ, e-ticaret kullanıyor. Bunların yarısından fazlasının pazar yeri ise Trendyol” dedi.

“Trendyol ve tüm girişimlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz”

Mustafa Varank sözlerine “Trendyol, geçtiğimiz yıl 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin hem ilk decacorn’u hem de en değerli şirketlerinden biri olmayı başardı. Bugün 4 milyonu Türkiye dışından olmak üzere 30 milyon kullanıcıya hizmet veren firma; Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük ilk beş e-ticaret şirketinden biri. Böylece Türk ürünlerinin 100’den fazla ülkeye ulaşmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yaptığı 265 milyon dolarlık ihracatın üçte birini ise sadece Almanya’ya yaptı. Öyle ki Almanya’da son dönemde AppStore ve Google Play’de en fazla indirilen uygulama da Trendyol oldu. İşte marka olmak budur, katma değer yaratmak budur. Bu vesileyle, bu başarı serisinin öncü aktörlerinden olan Trendyol’u bir kez daha huzurlarınızda tebrik ediyorum. Yalnızca kendi başarıları için değil; Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin, bilhassa Türk teknoloji şirketlerinin potansiyelini gösterdiği için onları tebrik ediyorum. Bu noktada Yöneticiler olarak bize düşen görev; atacağımız adımlarda, Türk markalarının, Türk ürünlerinin dünya çapında bilinirliğini, pazar payını ve ihracatını arttırmaktır. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Trendyol ve diğer tüm girişimlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğimizin altını çiziyorum” diye devam etti.

“Türkiye - Almanya arasında yeni bir kapı açıyoruz”

Trendyol’un Türkiye’nin ilk decacornu olmasından sonra Trendyol Operasyon Merkezi’ni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile aralarında geçen bir sohbeti paylaşan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Geçtiğimiz yaz Sayın Bakanımıza Hakkarili satıcılarımızın ürettiği tesbihi Avrupa’ya satacağız diye söz vermiştim. İşte bugün o sözü tutuyoruz. Trendyol, bundan 12 yıl önce iki genç tarafından kuruldu. Gece gündüz çalışarak, şirketlerini büyüttüler. Şimdi ise Türkiye-Almanya arasında sizin desteğinizle birlikte yeni bir kapı açıyoruz. İki gün önce Almanya’da bir günde rekor siparişe ulaşarak 200 bin ürün satışı gerçekleştirdik. Biz bugün dünyaya açılma planları yapabiliyorsak, bu 260 binin üzerindeki satıcımızla, KOBİ’mizle, esnafımızla ve üreticimizle birlikte ülkemizde yakaladığımız başarı sayesindedir. Şimdiden Almanya'daki en hızlı büyüyen ikinci platform konumundayız. Ama bizi asıl heyecanlandıran esnaf ve KOBİ'nin dünyaya açılmasına aracılık etmektir. Türkiye-Almanya arasındaki köklü ekonomik ilişkiyi Sayın Bakanımızın destekleriyle yeni bir boyuta taşımayı hedefliyoruz. Bu yolda bize destek veren herkese minnettarız“ dedi.

“Trendyol’un yatırımı Almanya ile aramızdaki ticari ilişkilere değerli katkılar sağlayacak”

Güçlü markalara sahip olan ülkelerin ekonomik alanda dünyada seslerini daha gür duyurduğunu ve uluslararası ticarette daha başarılı olduğunu belirten Türkiye Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, “Markalarımızın gücü, ülkemizin yurt dışındaki ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki ağırlığını da desteklemektedir. Son dönemlerde özellikle ülkemizin teknoloji altyapısı yüksek şirketlerinin başarıları hem ekonomimize hem de yurt dışındaki imajımıza değerli katkılarda bulunmaktadır. Tabiatıyla, Almanya’daki şirketlerimizin varlığı ve başarıları Almanya Türk toplumuna da güç katmaktadır. Trendyol’un bu önemli yatırımının da, hem buradaki toplumumuza hem de Almanya ile aramızdaki ticari ilişkilere değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle, Trendyol’un Almanya’daki açılışının şirkete, ülkemize, milletimize, Türk-Alman ilişkilerine hayırlar getirmesini diliyor, bol kazançlar ve Almanya’da uzun süreli bir iş birliği ve birliktelik temenni ediyorum” dedi.

“Bugün hafızamda Trendyol günü olarak kalacak”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, bugünü Trendyol günü olarak hatırlayacağını belirtirken, “Bugün Berlin’de bir Türk olarak bu başarıyı paylaşmanın gururunu yaşıyorum. Ümidimiz ve inancımız Trendyol’un çok kısa süre içinde Almanya’da ve Avrupa’da önemli bir pazaryeri olacağıdır. Türkiye ekonomisi, Türk yatırımcıları ve girişimcileriyle gelecek de çok daha başarılı olacaktır. Trendyol ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Trendyol’un Almanya açılımını markalarımız açısından büyük bir fırsat”

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel de konuyla ilgili olarak, Markalarımızın yurt dışına açılımında online satış kanallarının önemi giderek artıyor. Trendyol’un Almanya açılımını bu anlamda markalarımız açısından büyük bir fırsat olarak görüyorum. Hazır giyim, ayakkabı, ev tekstili, kozmetik, küçük ev aletleri kategorileri başta olmak üzere 400’u aşkın markamızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerine ve Trendyol’un operasyonunun bulunduğu tüm ülke pazarlarına erişim için etkili bir satış kanalı olacağına inanıyorum.

“%100 Made in Türkiye” ürünler tüm dünya ile buluşacak

Türkiye’nin ilk decacornu olan Trendyol, aldığı yatırım ile birlikte uluslararası büyüme ve e-ihracat planlarına hız verdi. Trendyol, bu kapsamda ilk yurt dışı ofisini Berlin’de açtı. Yurtdışı pazarlara açılarak, “%100 Made in Türkiye” ürünleri farklı coğrafyalardaki müşterilerle buluşturmayı hedefleyen Trendyol, 2023 yılında globalde 1 milyar dolarlık global satış hacmine ulaşmayı hedefliyor. Trendyol, yerli üreticileri global arenaya taşıyarak ülkemizin e-ihracatına ve döviz girdilerine önemli katkı sağlarken, yerli üreticilere yurt dışındaki milyonlarca müşteriye satış yapma imkanı sunacak.