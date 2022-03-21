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Zelenskiy: "Roketler NATO’nun 20 kilometre uzağına düştü, Ukrayna’yı dinlemek gerektiğini anladınız"
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tersine beyin göçü programları kapsamında, biz 47’si Türk 63 yeni araştırmacı olmak üzere araştırmacıları Türkiye’ye getiriyoruz."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tersine beyin göçü programları kapsamında, biz 47’si Türk 63 yeni araştırmacı olmak üzere araştırmacıları Türkiye’ye getiriyoruz."
Ekonomi 21.03.2022, 12:43
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tersine beyin göçü programları kapsamında, biz 47’si Türk 63 yeni araştırmacı olmak üzere araştırmacıları Türkiye’ye getiriyoruz."