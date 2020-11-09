Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir açıklama

Bakan Varank'ın açıklamalarından satrıbaşları:

''Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız'

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek."