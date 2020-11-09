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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek. Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Ekonomi 09.11.2020, 13:10 09.11.2020, 13:49
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir açıklama

Bakan Varank'ın açıklamalarından satrıbaşları:

''Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız'

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek."

#varank #Sanayi #Teknoloji #ekonomi
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