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Sanayi üretimi yıllık yüzde 13,8 arttı

Sanayi üretimi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı.

Ekonomi 12.10.2021, 10:14
Sanayi üretimi yıllık yüzde 13,8 arttı

Sanayi üretimi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ağustos ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 13,8 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 9,4 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 5,4 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.

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