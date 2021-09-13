Sanayi üretimi temmuzda azaldı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2021 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı.

Reuters anketinde beklenti, yıllık bazda sanayi üretimi artışının yüzde 15,1 olması yönündeydi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.