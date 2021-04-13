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Sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 8,8 arttı

Sanayi üretimi şubat ayında yıllık bazda yüzde yüzde 8,8 artış kaydetti.

Ekonomi 13.04.2021, 11:38 13.04.2021, 11:42
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Sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 8,8 arttı

Sanayi Üretim Endeksi, geçen şubat ayında geçen yılın aynı ayına yüzde yüzde 8,8 yükseldi. Aylık bazda artış ise yüzde 0,1 oldu. 

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

Sektörler aylık bazda değerlendirildiğine; madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

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