Sanayi üretimi piyasalara yaradı

Temmuz ayına ait sanayi üretimi verisi açıklandı. TÜİK rakamlarına göre sanayi üretimi Temmuz’da %8,4, yıllık ise %4,4 arttı. Güne vadeli işlemlerin öncülüğünde alıcılı başlayan Borsa İstanbul ise verinin ardından yükselişine devam etti.

Dolar/TL tekrar 7.50 sınırında. Geçtiğimiz hafta 7.42’ye doğru gevşeyen Dolar yeni haftaya yükselişle başladı. Tüm dünya Fed toplantısından çıkacak kararlara odaklanmış durumda. Fed Başkanı Powell son konuşmasında koronavirüsle mücadele noktasında atılan adımların %2 enflasyon hedeflemesinde yukarı taşmalara sebep olabileceğini söylemişti.

Satır Başları:

· Bakan Albayrak’tan yerli üreticilere teşekkür. Artış gösteren sanayi üretim verileri için Albayrak, "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık…" dedi.

· Doğu Akdeniz’de yeni bir Navtex gelmedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, '' Oruç Reis bakımda olduğu için Navtex yayınlanmadı'' açıklamasında bulundu. Bir süredir Doğu Akdeniz’de arama ve sondaj faaliyetlerine devam eden Oruç Reis gemisinin limana çekilmesi, Yunanistan ile anlaşma sürecinde olumlu bir gelişme olarak algılanmıştı.

· Goldman ve Deutsche'ye göre ABD hisselerindeki düşüş bitmeye yakın olabilir. Bankaların stratejistlerine göre ABD hisse senetlerinde yaşanan son geri çekilmenin bitmeye yakın olabileceğini belirtti.

· Altın üretimi artmıyor. Dünyada altın fiyatlarının artmasına rağmen altın madencileri üretimi arttırmaktan çekiniyor. Merkez bankalarının korona virüs salgınına yanıt olarak teşvik tedbirlerini artırmasıyla altın fiyatları bu yıl %30 artarak ons başına 2.000 dolara kadar yükselmişti.

BİST 100:

Endeks güne 1105,31 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1109,13 seviyesini gören BİST 100 endeksinin şu saatlerde 1107,17 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1106,04 seviyesinde bulunuyor.

Destek: 1098,07 - 1093,45 - 1090,1

Direnç: 1106,04 - 1109,39 - 1114,01

Şirket Haberleri:

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi (DIRIT): Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09/2O2O tarih 8962 sayılı yazısına istinaden bedelli sermaye artırım için sunulan izahname kabul görmemiş ve sermaye artırım işlemleri süreci sonlandırılmıştır. TTK 376 ve TTK 403 e göre şirket genel kurulunun yapılması, mevcut yönetim kurulunun devam edip etmeyeceğinin ve sermaye kaybına yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Covid19 sürecinde olabilecek en hızlı şekilde bu Genel Kurulun yapılması çalışmaları başlatılmıştır.

USDTRY:

Şu saatlerde 7,4936 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,4753 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,4953 ve en düşük 7,4659 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,4915 seviyesinde.

Destek: 7,4503 - 7,4242 - 7,4090

Direnç: 7,4915 - 7,5067 - 7,5328

EURTRY:

Şu saatlerde 8,8871 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,8492 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 8,8976 ve en düşük 8,8472 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,8853 seviyesinde.

Destek: 8,8176 - 8,7777 - 8,7498

Direnç: 8,8853 - 8,9132 - 8,9530

EURUSD:

Güne 1,1846 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1859 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1870 ve en düşük 1,1832 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,1877 seviyesinde.

Destek: 1,1815 - 1,1783 - 1,1753

Direnç: 1,1877 - 1,1907 - 1,1939

XAUUSD:

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1940 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1952 en düşük 1938 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1946 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1951 seviyelerinde.

Destek: 1934 - 1927 - 1916

Direnç: 1951 - 1961 - 1968

BRENT:

Haftanın ilk işlem gününe 40,168 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 40,46 en düşük 39,82 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 39,86 seviyesinde hareket eden emtiada %0,51 azalış gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 39,63 seviyesinde.

Destek: 39,63 - 39,18 - 38,65

Direnç: 40,6 - 41,13 - 41,57