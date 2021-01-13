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Sanayi üretimi Kasım’da beklentilerin üzerinde artış gösterdi

Türkiye’de Kasım ayında sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış verilerle, bir önceki yılın aynı ayına göre %11 artarken; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre %0,5 oranında artış göstermiştir. (Tera Yatırım)

Ekonomi 13.01.2021, 13:26
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Sanayi üretimi Kasım’da beklentilerin üzerinde artış gösterdi

Türkiye’de Kasım ayında sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış verilerle, bir önceki yılın aynı ayına göre %11 artarken; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre %0,5 oranında artış göstermiştir. Arındırılmamış verilere göre ise, sanayi üretiminde, geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 oranında artış gerçekleşmiştir. Bizim tahminimiz Kasım ayında sanayi üretiminin arındırılmış verilerle yıllık bazda %10 artması yönündeydi.

Sanayi üretim verileri, bizim de beklentimiz olan %10’un üzerinde %11,3’lük bir yıllık artışa işaret ediyor. Veriler olumlu, talep göstergeleri güçlü seyrini devam ettiriyor. 2Ç20 dönemindeki kapanma etkisi sonrasında 3Ç20 ile başlayan hızlı toparlanma etkisi Ekim ve Kasım dönemine de yansıdı. Ekonomik normalleşme döneminde, üretimdeki hızlanmanın yanı sıra kısıtlama etkilerinin de görülmeye başlandığı içinde bulunduğumuz dönemde üretim kanallarının açık tutulması yine sektörün daha olumlu görünmesini sağlayacaktır. 3Ç20’de de hükümetin kredi kanallarını gevşek tutmak başta olmak üzere ekonomiyi destekleme anlamında etkilerinin yansımaları sürmektedir.

Detaylara baktığımızda; madencilik ve taş ocakçılığı aylık bazda %0,3 artarken, yıllık bazda %4,6 artış göstermiştir. İmalat sanayiinde aylık bazda %1,5 artış görülürken, yıllık bazda ise %11,6’lık büyüme gerçekleşmiştir. Elektrik, gaz, buhar grubunda ise aylık bazda %0,1 daralma görülmüş, yıllık bazda ise artış %7,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aylık bazda sermaye malı %3,6, dayanıklı tüketim malı %1,6, ara malı %1,2 ve enerji %0,5 oranında artmıştır. Dayanıksız tüketim malı ise %0,1 oranında daralmıştır. İlgili kalemlerdeki yıllık değişimlere bakıldığında ise; dayanıklı tüketim malı %22,2, ara malı %13,1, sermaye malı %12,4, dayanıksız tüketim malı %7,5 ve enerji %2,4 artmıştır. 

4Ç20 dönemine sarkan bu pozitif görünüm, son çeyreğin genel ekonomik büyümesini de pozitif etkileyecektir ve yılı da pozitif büyümeyle kapatmamızı sağlayacaktır. Yılın genelinde %1’e yakın bir büyüme görüleceğini tahmin ediyoruz. Bununla beraber, parasal sıkılaşmaya gidilmesi, faiz oranlarının yükselmesi ve küresel ekonomilerde karantina önlemleri etkisiyle yavaşlama eğilimine girilmesi 1Ç21 dönemi itibariyle durağanlaşma etkisi görülmesine neden olabilir.

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