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Sanayi üretimi ivme kazandı: 1 yılda yüzde 40 artış

Sanayi üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükselirken, yıllık bazda ise yüzde 40,7 arttı.

Ekonomi 13.07.2021, 11:01
Sanayi üretimi ivme kazandı: 1 yılda yüzde 40 artış
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 40,7 arttı. Yüzde 38 düzeyindeki beklentilerin üzerinde artış kaydedilirken, 2020 Mayıs dönemi nisan ayıyla birlikte pandeminin etkilerinin en güçlü hissedildiği ay olarak kayıtlara geçmişti. 

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı. 

AYLIK YÜZDE 1,3'LÜK ARTIŞ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı. 

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