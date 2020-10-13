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Sanayi üretimi Ağustos ayında hızlı toparlanmaya işaret etti

Türkiye’de Ağustos ayında sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış verilerle, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,4 artarken; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre %3,4 oranında artış göstermiştir. Arındırılmamış verilere göre ise, sanayi üretiminde, geçen yılın aynı dönemine göre %16 oranında artış gerçekleşmiştir.

Ekonomi 13.10.2020, 16:53
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Sanayi üretimi Ağustos ayında hızlı toparlanmaya işaret etti

Türkiye’de Ağustos ayında sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış verilerle, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,4 artarken; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre %3,4 oranında artış göstermiştir. Arındırılmamış verilere göre ise, sanayi üretiminde, geçen yılın aynı dönemine göre %16 oranında artış gerçekleşmiştir.

Ağustos ayında bizim beklediğimizden biraz daha yüksek sanayi üretimi artış oranları görüyoruz. Bizim yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış endekste %8, arındırılmamış endekste %10,9’luk artış beklentimiz vardı. Arındırılmamış verinin bu kadar pozitif ayrışmasında Ağustos ayındaki işgünü eksikliği etkilidir. Sanayi üretimi, Mayıs ayından beri kesintisiz bir toparlanma gösteriyor, böylece de sanayi üretim endekslerinin pandemi öncesi seviyelerinin üzerine yükseldiğini görüyoruz. Mayıs ayından beri gerçekleşen hızlı toparlanmada, bir yandan kısmi kapanmaların gevşetilerek ekonomik faaliyetin artırılması etkili olmaktadır, bir yandan da alınan ekonomik tedbirler bunda etkilidir. 3Ç20 dönemi boyunca para politikasının ekonomik büyümeyi destekleyici şekilde gevşek tutulması ve regülasyonlar kredi büyümesinin hızlanmasını sağlamıştır. Mali politikalar tarafında da, uygulanan devlet teşvikleri ile firma faaliyetlerinin toparlanması desteklenmiştir. Temmuz ve Ağustos döneminde gelen sanayi üretimi verileri, 3Ç20 döneminin güçlü bir toparlanmaya işaret edeceğini göstermektedir.

Detaylara baktığımızda; madencilik ve taş ocakçılığı aylık bazda %2,5 artarken, yıllık bazda %5,2 artış göstermiştir. İmalat sanayiinde aylık bazda %3,6 artış görülürken, yıllık bazda ise %11,4’lük büyüme gerçekleşmiştir. Elektrik, gaz, buhar grubunda ise aylık bazda %1,3 artış görülmüş, yıllık bazda ise artış %2,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aylık bazda ara malı %4,8, sermaye malı %3,7, dayanıksız tüketim malı %2,8 ve enerji %1,6 oranında artarken, dayanıklı tüketim malı %4,6 daralmıştır. İlgili kalemlerdeki yıllık değişimlere bakıldığında ise; ara malı %13,6, dayanıklı tüketim malı %12,6, sermaye malı %10,3 ve dayanıksız tüketim malı %9,1 artarken, enerji %0,8 daralmıştır.

Temmuz ve Ağustos aylarında güçlü veriler, ekonomik büyümenin 3Ç20 döneminde güçlü gerçekleşeceğine işaret etmekle beraber, Eylül ayı ile beraber yavaşlamanın ilk işaretleri görülmeye başlanacaktır. Ağustos ayından sonra para politikasında sıkılaştırıcı tedbirler, artan faizlerle ve uygulanan yeni politikalarla beraber kredilerde frene basılmasının etkilerini göreceğiz. Dolayısıyla, 3Ç20 dönemi nasıl bir hızlı bir toparlanma gerçekleştiyse, 4Ç20 döneminde de bunun bir miktar yavaşlamasını izleyeceğiz.

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