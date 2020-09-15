Sanayi üretim rakamlarının yukarı yönlü olması, 3. çeyrekte büyümeyi olumlu etkileyebilir

TÜİK Temmuz 2020 sanayi üretim verilerini değerlendiren İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, önemli açıklamalarda bulundu:

Sanayi üretimi yıllık bazda %8,4 artış gösterdi

“TÜİK Temmuz 2020 verilerine göre; sanayi üretimi yıllık bazda %8,4 artış gösterdi. Madencilik sektörü dışında imalat sanayi ve elektrik sektörü üretiminde artış yaşandığı görülüyor. Aylık bazda ise %8,4 ile geçen aya oranla aşağı yönlü bir yükseliş yaşandı. Bununla birlikte yaz sezonu sebebiyle Avrupa’da tüketimin yatay seyrine girmesi ve ülkemizde de iç talebin zayıflaması aylık bazda sanayi üretimin bir önceki aya göre yükseliş hızının düşmesine sebep oldu.

Dayanıklı tüketim malları üretimindeki yükseliş, sanayi üretim rakamlarını olumlu etkiledi

Kurlardaki belirsizlik ve kredi hacmindeki artış sebebi ile dayanıklı tüketim malları üretimindeki yükseliş, sanayi üretim rakamlarını olumlu yönde desteklemiş görünüyor.

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel

Konaklama sektörü, Temmuz ayı rakamlarını destekleyen öncü sektörler arasında

Diğer taraftan perakende satış hacmi ve ciro rakamlarına baktığımızda özellikle giyim eşyası ve ayakkabı sektörü ile uzun zamandır eksi değerler gören konaklama sektöründeki ciro artışları Temmuz ayında rakamları destekleyen öncü sektörler olarak görünüyor.”

Pandeminin etkileri Ağustos ayında da devam edebilir

Önümüzdeki aylara dair sektörel tahminlerde bulunan İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okulların açılmasının eylül ayına ertelenmesi, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi ve büyük şirketlerin uzaktan çalışma sistemine devam etmesi iç talepte özellikle gıda, kırtasiye, ve yeme-içme sektörünün ağustos ayında da yatay seyretmesine sebep olabilir.”