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Sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılıyor
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırıldığını bildirdi.
Ekonomi 07.02.2022, 15:19
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırıldığını bildirdi.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 8 Şubat saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.