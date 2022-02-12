’Sanayi odaklı büyümeye destek şart’

Enerji krizinin gölgesinde sanayi üretimi endeksinde beklentinin üstünde yükseliş kaydedildiğini belirten BARSİAD Başkanı Arif Demirören, sanayicinin yeni destek paketleri beklediğini söyledi.

Aralık’ta yüzde 1,6 artış kaydeden ve yıllık bazda yüzde 14’ü aşan sanayi üretim endeksinin, içinden geçilen zor süreç nedeniyle çok değerli olduğunu kaydeden Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (BARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, bu ivmenin sanayicilerin özverili çalışmalarının yansıması olduğunu belirterek, destekleyici yeni paketlerin oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

‘Zor bir dönemde çok önemli bir başarı’

Sanayi üretim endeksinin, enerji cephesinde yaşanan yüksek maliyet ve arzdaki sorunlara rağmen yükselişini sürdürmesinin zorlu bir dönemde kaydedilen çok önemli bir başarı olduğunu ifade eden BARSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, “Yüksek enerji maliyetlerine karşın bu başarıyı elde eden sanayicimiz, üretime yönelik desteklerin artırılmasıyla birlikte ihracatta ve istihdamda daha da ön plana çıkacaktır. Ekonomik kalkınmanın bileşenleri; üretim, yatırım ve ihracatta geçerken bizim de bu yolda güçlenerek yürümemiz için sürdürülebilir ve etkin destek paketlerinin uygulamaya konması elzemdir. Milli imkânlarla küresel rekabet ortamında tercih edilen sanayicimizin eli güçlendikçe küresel pastadan alacağı dilim daha da büyüyecektir” diye konuştu.

‘Sağlam duruş sergiliyoruz’

Yüksek enerji maliyetleri ve güncel ekonomik gelişmeler doğrultusunda şekillenen hammadde sorunlarından en çok etkilenen grubun sanayici olduğunu da vurgulayan Arif Demirören, “Çok sayıda insana iş imkânı sağlayan, yerli atılımların en güçlü kanalı olan ve tüm bunların yanı sıra yeşil dönüşümü de ihmal etmeyen iş dünyamız, özverili çalışmalarla sağlam bir duruş sergilemeyi sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde de sanayicimizin ekonomik tablonun öngörülebilir olması noktasındaki taleplerin mutlaka dikkate alınmasını ve yatırım iştahını artıracak cesaretlendirici adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.