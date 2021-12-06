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Sanayi ihracatında rekor 16 milyar doların üzerine çıktı

Sanayi sektörü, geçen ay 16 milyar doları aşan dış satımla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.

Ekonomi 06.12.2021, 13:07
Sanayi ihracatında rekor 16 milyar doların üzerine çıktı

İSTANBUL(AA) - AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468,5 milyon dolara yükseldi.

Sanayi sektörü de ihracatını kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak sektörün aylık bazda ihracat rekoru olan 16 milyar 297,2 milyon dolara çıkardı.

Sanayi ihracatı, geçen ayki toplam ihracatın yüzde 75,9'unu oluşturdu.

Sanayiye bağlı sektörler arasında geçen ay en fazla ihracatı, 2 milyar 530,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini, 2 milyar 397,4 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 48,3 milyon dolarla çelik, 1 milyar 733,3 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 282,8 milyon dolarla mücevher, 1 milyar 275,2 milyon dolarla elektrik elektronik, 1 milyar 205 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 937,4 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 840,4 milyon dolarla makine ve aksamları, 561,3 milyon dolarla iklimlendirme sanayii, 397,2 milyon dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri, 384,5 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayii, 280,5 milyon dolarla halı, 259,8 milyon dolarla gemi ve yat, 148,6 milyon dolarla deri ve deri mamulleri, 15,2 milyon dolarla diğer sanayi ürünleri izledi.

Sanayi grubunda en fazla ihracat artışı mücevher sektöründe gerçekleşti

Sanayi grubu bünyesindeki 16 sektörden 15 tanesi kasımda ihracatını artırırken 1 sektörün dış satımında gerileme görüldü.

Sanayiye bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla yüzde 307,6 ile mücevher sektörü gerçekleştirdi.

Bu sektörü, yüzde 100,9 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 69,5 ile çelik, yüzde 67,6 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 58,2 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 47,1 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 43,1 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 33,1 ile tekstil ve hammaddeleri, yüzde 27,8 ile iklimlendirme sanayii, yüzde 24,9 ile çimento cam seramik ve toprak ürünleri, yüzde 21,2 ile makine ve aksamları, yüzde 16,4 ile gemi ve yat, yüzde 15 ile elektrik elektronik, yüzde 14,4 ile hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 8,9 ile halı sektörleri takip etti.

Otomotiv sektörünün dış satımı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azaldı. Otomotiv sektörünün dış satımı azalmasına karşın ihracatta lokomotif sektör olmayı sürdürdü.

Sanayi ihracatında lokomotif ülke Almanya

Kasım ayında, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, iklimlendirme sanayii, makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi en fazla Almanya'ya, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, halı, savunma ve havacılık sanayii en fazla ABD'ye, elektrik elektronik, mücevher sektörleri en fazla Birleşik Krallık'a, çelik ile tekstil ve hammaddeleri sektörleri en fazla İtalya'ya, diğer sanayi ürünleri en fazla Vietnam'a, gemi ve yat sektörü en fazla Çin'e, kimyevi maddeler ve mamulleri en fazla Hollanda'ya dış satım yaptı.

Sanayiye bağlı sektörlere en fazla talep Almanya'dan geldi. Almanya'ya demir ve demir dışı metaller 159,6 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 12,2 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 299 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 54,4 milyon dolar, makine ve aksamları 92,9 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 393,3 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

ABD'ye, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 49,6 milyon dolarlık, halı sektörü 82,2 milyon dolarlık, savunma ve havacılık sanayii 103,5 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Birleşik Krallık'a elektrik elektronik sektörü 191,3 milyon dolar, mücevher sektörü 368,3 milyon dolar tutarında, İtalya'ya çelik sektörü 161,3 milyon dolar, tekstil ve hammaddeleri 98,6 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Diğer sanayi ürünleri Vietnam'a 1 milyon 383 bin dolar, gemi ve yat sektörü Çin'e 99,8 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri Hollanda'ya, 156,2 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

#ekonomi
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