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"SANAL TİCARET HEYETLERİ" PROJESİNE SANAYİCİDEN TAM DESTEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ‘Sanal Ticaret Heyetleri’ çalışmasına ihracatçılardan ve sanayicilerden destek geldi. İş dünyasına göre Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmenin yolu dijital pazarlamadan ve sanal fuarlardan geçiyor.

"SANAL TİCARET HEYETLERİ" PROJESİNE SANAYİCİDEN TAM DESTEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ‘Sanal Ticaret Heyetleri’ çalışmasına ihracatçılardan ve sanayicilerden destek geldi. İş dünyasına göre Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmenin yolu dijital pazarlamadan ve sanal fuarlardan geçiyor.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:45
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"SANAL TİCARET HEYETLERİ" PROJESİNE SANAYİCİDEN TAM DESTEK

Küresel ticaret çarklarının neredeyse durma noktasına gelmesine neden olan Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı ‘Sanal Ticaret Heyetleri’ projesine ihracatçılardan ve sanayiciden tam destek geldi.

DİJİTAL B2B YAPACAĞIZ

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Konu salgının başından beri gündemimizde. Devletin de bu konudaki tutumu gayet olumlu. Dünya artık dijital ortamda satın alma yapıyor. Birlik olarak dijital fuarlarla ilgili firmalardan teklif alıyoruz. Bir anlamda dijital B2B yapıyor hale geleceğiz. E-ihracat ve dijital pazarlamayla ilgili tüm imkanlarımızı seferber ettik.” dedi.

SANAL ORGANİZASYONLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, “Çelik sektörü için önem arz eden tüm organizasyonlar salgın nedeniyle iptal edildi. Sanal fuarların ürün gamımız özelinde uygun olmayacağını düşünüyoruz ancak ihracat pazarlarımızdaki ticari ilişkilerimizin sürdürülebilir olması adına sanal organizasyonları yakından takip ediyoruz. Virüs sonrası için Latin Amerika bölgesi, Batı Afrika ve Güneydoğu Asya yeni hedef pazarlarımız olacak.” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL KASLARIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de üyelere yönelik E-ihracat ve E-ticaret eğitimlerine başladıklarını söyledi. Önder, “CRM, ERP ve siber saldırılarla ilgili de eğitimlerimize başlıyoruz. Amacımız dijital kaslarımızı güçlendirmek. E-heyet çalışmalarımız kapsamında Mayıs’ta Güney Kore ile, Haziran’da da Avrupa ile buluşmalarımız olacak.” şeklinde konuştu.

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