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Sanal alışverişte zorunlu poşet satışı yapanlar tespit edildi

Sanal alışveriş sitelerinde zorunlu poşet satışı yapıldığını bildiren bir vatandaş bu sorunu Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) iletti. KDK, yapılan denetimlerde mevzuata aykırı işlem yaptığı tespit edilenler hakkında cezai işlem uygulanması için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na Tavsiye Kararı gönderildiği belirtildi.

Ekonomi 30.10.2021, 10:31
Sanal alışverişte zorunlu poşet satışı yapanlar tespit edildi

Sanal alışveriş sitelerinde zorunlu poşet satışı yapıldığını bildiren bir vatandaş bu sorunu Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) iletti. KDK, yapılan denetimlerde mevzuata aykırı işlem yaptığı tespit edilenler hakkında cezai işlem uygulanması için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na Tavsiye Kararı gönderildiği belirtildi.

Uzaktan satış yapan firmaların vatandaşa zorunlu alışveriş poşeti satışı yaptığını, ürünlerin kasa veya alışveriş sepeti ile teslim edilebilecekken zorunlu poşet satışı ile hem çevreye hem de tüketiciye zarar verildiğini belirtildi.

Sanal alışveriş sitelerinde poşetsiz teslimat seçeneği olmadığını bildiren başvurucu, siparişlerinde poşet istemediğini açıkça belirtmesine rağmen dikkate alınmadığını kaydetti. Başvurucu, yaptığı başvuruya yasanın uygulandığı yönünde cevap verildiğini belirterek uzaktan satışlarda zorunlu poşet satışının önüne geçilmesini ve poşet/çanta tercihine ek olarak ‘poşetsiz ve ücretsiz aparat ile teslimat’ seçeneği sunulmasının zorunlu hale getirilmesi için çözümü Kamu Denetçiliği Kurumunda aradı. Başvuruyu inceleyen KDK, geri dönüşüm imkânı olmayan, büyük çaplı çevresel kirliliğe neden olan plastik alışveriş poşetlerinin kişi başı kullanım miktarının azaltılması amacı ile tüketiciye ücretli satılması yönünde birçok yasal düzenleme yapıldığını kaydetti.

‘Mevzuata aykırı işlem yapanlar tespit edildi’

Satış noktalarında plastik poşet kullanımını artırıcı şekilde kampanya, promosyon yapılması yasaklandığı gibi tüketiciye isteği dışında plastik poşet satışını engellemeye yönelik uzaktan satışları da kapsayacak şekilde ayrıntılı hükümler bulunduğunun altını çizen KDK, yapılan denetimlerde mevzuata aykırı işlem yaptığı tespit edilenler hakkında cezai işlem uygulandığını belirtti. KDK, bu kapsamda verilere göre; plastik poşetlerin kullanımı konusunda denetimler yapıldığını, Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuata aykırı olarak plastik poşet verildiğinin tespit edilmesi üzerine 27 adet cezai işlem ile idari para cezası uygulandığını vurguladı. Başvuranın iddialarını doğrulayan, alternatif taşıma ekipmanı seçeneği sunmayarak zorunlu plastik poşet satışı yapan uygulama örneklerine rastlandığını belirleyen KDK, başvuru konusu hususta yasal düzenlemelerde herhangi bir açıklık bulunmadığını ancak uygulamada yasal mevzuata uymayan satış noktalarının bulunduğunu tespit etti. KDK, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin diğer yasal mevzuat kapsamında yapılan denetimlerin sıklaştırılması ve mevzuata aykırı iş ve işlem yapanların tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanması için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na Tavsiye Kararı gönderdi.

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