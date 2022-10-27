Samsun’un ihracatı ilk 9 ayda 1 milyar dolara yaklaştı

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’un Eylül ayında ihracatı 105,7 milyon dolar, ilk 9 aylık ihracatı ise 992 milyon 487 bin dolar oldu.

TÜİK, dış ticaret istatistikleri rakamlarını paylaştı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,2 oranında, ithalat ise yüzde 38,1 oranında arttı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Samsun’da eylül ayında ihracat 105,7 milyon dolar, ithalat 124,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tokat’ta eylül ayında ihracat 3,7 milyon dolar, ithalat 1,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çorum’da eylül ayında ihracat 194,3 milyon dolar, ithalat 452,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Amasya’da eylül ayında ihracat 13 milyon dolar, ithalat 3,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan eylül ayı sonu itibarıyla Samsun’da toplam ihracat rakamı 992 milyon 487 bin dolar dolar, Amasya’da 103 milyon 398 bin dolar, Tokat’ta 34 milyon 662 bin dolar, Çorum’da 1 milyar 383 milyon 160 bin dolar, Sinop’ta 22 milyon 219 bin dolar ve Ordu’da 218 milyon 431 bin dolar oldu.

Ayrıca 2022 yılı Eylül sonu ithalat rakamlarına bakıldığında Samsun 879 milyon 284 bin dolar, Amasya 35 milyon 135 bin dolar, Tokat 18 milyon 527 bin dolar, Çorum 2 milyar 608 milyon dolar, Sinop 8 milyon 256 bin dolar ve Ordu 48 milyon 344 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi.