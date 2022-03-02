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Samsun’un ’gıda yüzsüzleri’ açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen firmaları açıkladı. Açıklanan listede Samsun’dan 8 firma ve 10 ürün yer aldı.

Ekonomi 02.03.2022, 11:47
Samsun’un ’gıda yüzsüzleri’ açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen firmaları açıkladı. Açıklanan listede Samsun’dan 8 firma ve 10 ürün yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen 371 firmaya ait 559 parti ürünü ifşa etti. İnsan sağlığını tehlikeye düşürebilecek şekilde gıdalarla oynayan firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son yayınladığı listede kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürünlere ait bilgiler ile taklit/tağşiş yapılmış ürünlere ait bilgiler paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada gıda güvenilirliği denetimlerinin titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten veya ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bu kapsamda, taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayri safi gelirlerine bağlı olarak 50 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve gıda sektörü faaliyetinden men cezası getirilmiştir" denildi.

Samsun’dan 8 firma, 10 ürün

Samsun’da “bitki, çay ve kahve ürünleri” ile “süt ve süt ürünleri” kategorilerinde 8 firma ve 10 ürün tespit edildi.

Bakanlık tarafından Samsun’da tespit edilen gıda ürünleri ve markaları şu şekilde sıralandı:

- Tirebolu Çaysan Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Elmas Gold Siyah Çay "boya/gıda boyası."

- Tirebolu Çaysan Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Elmas Eko Siyah Çay "boya/gıda boyası."

- Tirebolu Çaysan Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kümbet Siyah Çay "boya/gıda boyası."

- Yazıcıoğulları Süt Ür. San. Tic. Ltd. Şti. Çarşamba/Samsun(Yazıcıoğulları Süt Ürünleri) tereyağı "bitkisel yağ."

- Başak Dondurmaları Gıda ve Süt Ür. San. Ltd. Şti. Tekkeköy/Samsun (Sakız Kaymaklı-Sade-Dondurma) "bitkisel yağ."

- Aybars İth. Mad.ve Top. Gıda Tic. Ltd. Şti. Samsun (Aybars Trabzon Yayık Tereyağı) "bitkisel yağ."

- Behiye Bilgin-Gökçeboğaz Köy Ürünleri Pazarı Alaçam/Samsun- tereyağı "bitkisel yağ."

- Emine Bilgin-Gökçeboğaz Köy Ürünleri Pazarı Alaçam/Samsun- tereyağı "bitkisel yağ."

- Samtat Süt Ürünleri (Hatice Bay Samsun Samtat Tereyağı Tereyağı) "bitkisel yağ."

- Kirazbey Süt Ürünleri-Samet Akkiraz Samsun (Karadeniz Vakfıkebir Dil Peyniri) "bitkisel yağ."

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