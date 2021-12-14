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Samsung Türkiye'ye satış sonrası servis hizmetlerinde uluslararası 3 ödül

- Şirket, "International Customer Experience Awards 2021" yarışmasının "En İyi Müşteri Hizmetleri" ve "Müşteri Deneyimi Dönüşümü" kategorilerinde altın, "Çağrı Merkezi" kategorisinde de gümüş ödüle layık görüldü

Ekonomi 14.12.2021, 16:55
Samsung Türkiye'ye satış sonrası servis hizmetlerinde uluslararası 3 ödül

İSTANBUL (AA) - Samsung Türkiye Müşteri Hizmetleri, "International Customer Experience Awards 2021" yarışmasında 2 altın ve bir gümüş ödüle layık görüldü.

Samsung Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, çağrı merkezinden dijital kanallara ve servis merkezlerine kadar çok çeşitli kanallarda yürüttüğü müşteri odaklı hizmetlerle ödül almaya devam ediyor.

Samsung Türkiye Müşteri Hizmetleri, son olarak International Customer Experience Awards 2021 yarışmasının "En İyi Müşteri Hizmetleri" ve "Müşteri Deneyimi Dönüşümü" kategorilerinde altın, "Çağrı Merkezi" kategorisinde de gümüş ödül aldı.

Şirketin, bir saatte cep telefonu onarımı imkanı sunan ve randevusuz hızlı hizmet sağlayan "Akıllı Servis" noktaları değerlendirmede dikkati çekti.

Randevusuz bir şekilde hizmet sunulan "Akıllı Servis" merkezlerine gelen müşterilerin cihazlarıyla ilgili taleplerinin yüzde 25'i 10 dakikada çözülürken, onarım gerektiren durumlarda taleplerin yüzde 90'ı bir saat içinde çözüme kavuşturuluyor. Cihazın onarımı bir saati aşarsa kesintisiz iletişim stratejisi gereği müşterilere yedek telefon sunuluyor. Gereken durumlarda ise ürün, kutusu kapalı kullanılmamış yeni bir cihazla değiştiriliyor. Söz konusu uygulamalar Samsung Türkiye Müşteri Hizmetleri'nin "Müşteri Deneyimi Dönüşümü" kategorisinde ve total müşteri deneyimi açısından ise "En İyi Müşteri Hizmetleri" kategorisinde Gold Award almasını sağladı.

- Çağrı merkezinin çözüm odaklı yaklaşımı müşteri memnuniyetini artırdı

Samsung Çağrı Merkezi tarafından müşterilere sunulan hızlı hizmet, müşteri hizmetleri ekibinin uzmanlığı, çözüm ekiplerinin müşteri odaklılığı, her müşteri tarzına ve sorununa göre farklılaşan dijital kanalların çeşitliliği ve bu sayede artan müşteri memnuniyeti, Samsung'a "Çağrı Merkezi" kategorisinde de Silver Award kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Türkiye Müşteri Hizmetleri Direktörü Erbil Topgül, satış sonrası hizmetler departmanı olarak uçtan uca memnuniyet felsefesiyle tüm çalışmalarını planladıklarını bildirdi.

Müşterilerine hizmet verdikleri tüm kanallarda onların mutlak memnuniyetini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Topgül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer bir deyişle, müşterilerimiz, bir Samsung ürünü aldığında sadece ürünün değil, hayatlarını kolaylaştıran tüm bu hizmetlerin de sahibi olmaktadır. Bu projelerin ortaya çıkmasında en büyük rol bütüncül bir bakış açısı, benzeriz bir takım ruhu, yüksek aidiyet ve sorumluluk duygusuyla hareket eden ekip arkadaşlarımız. Kendilerine teşekkür ediyorum. Böylesi değerli global ölçekli bir yarışmada ödül kazanmak, müşteri deneyimini ön planda tutan yeni projeleri geliştirmemize katkı sağlayacaktır."

#International Customer Experience Awards #ödül #Samsung #Samsung Türkiye Müşteri Hizmetleri
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