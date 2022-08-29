Samsun’dan ilk 7 ayda 160 ülke ve 6 serbest bölgeye 756,6 milyon dolarlık ihracat

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun’un bu yılın ilk 7 ayında 81 fasılda, 160 ülke ve altı serbest bölgeye 756 milyon 677 bin 636 dolar değerinde ihracat yaptığını açıkladı.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) özel ihracat sistemi verilerine göre yayımladığı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ilk yedi ayında 703 milyon 149 bin 687 dolar ihracat gerçekleştiren Samsun’un bu yılın aynı döneminde 756 milyon 677 bin 636 dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. Samsun’un ilk yedi ayında toplam 160 ülke ve altı serbest bölgeye ihracat yaptığını belirten Murzioğlu, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, ABD, Peru, Hollanda ve Fas olduğunu, bu ülkeleri ise Almanya, Mısır, Gürcistan, Dominik Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık’ın takip ettiğini söyledi. Murzioğlu ayrıca, Samsun’un, ilk yedi ayında yaptığı ihracatla geçen ki yıldan yerinin değişmediğini belirterek, Türkiye sıralamasında 19’uncu basamakta olduğunu da sözlerine ekledi.

En fazla ihracat yapılan ürünler

2022 Ocak-Temmuz döneminde Samsun ilinden en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da açıklamada bulunan Başkan Murzioğlu, “İlimizden ilk yedi ayda en fazla ihracat yapılan beş kalem ürünlerin başında, ‘demir ve çelik’, ‘motorlu kara taşıtları’, ‘değirmencilik ürünleri’, ‘balıklar ve kabuklu hayvanlar’, ‘kazanlar, makinalar ve mekanik cihazlar’ geldi. Bunları ise, ‘elektrikli makina ve cihazlar’, ‘silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı’, ‘demir veya çelikten eşya’, ‘kauçuk ve kauçuktan eşya’ ile ‘yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler’ takip etti. Baktığımızda ilimizin ilk yedi ayında 81 fasılda ihracat yaptığını görüyoruz. İhracatımız arttığı gibi ürün çeşidimiz ve ülke sayısı da artıyor. Bunlar ilimiz adına sevindirici gelişmeler” dedi.

Murzioğlu: “İhracattaki artış umut verici”

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, her türlü zorluğa rağmen üretme hevesinden hiçbir şey kaybetmeden, istihdam oluşturan ve dünyanın dört bir yanına ihracat yapan Samsunlu müteşebbisleri kutladığını belirterek, “Ülkemizin gücüne güç katan, hayatını bu uğurda adayan tüm müteşebbislerimizi ve Samsun’u gururlandıran firmalarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Samsun’un yedi ayda yapmış olduğu ihracat rakamları, ihracat artış hızının devamı için umut verici. Baktığımızda ihracatımız geçen yıla oranla yüzde 7,6 oranında artış göstermiş. Bizim temel gayemiz Samsun’un sahip olduğu potansiyelin ekonomik kalkınmaya yüksek verimlilikle kanalize edilmesidir. Buradaki en önemli husus ise sürdürülebilir bir artış sağlanmasıdır. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da Samsun’un ihracat kapasitesinin geliştirilmesine katkı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.