Samsun’dan 176 ülke ve 6 serbest bölgeye ihracat

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun’un 2022 yılında 176 ülke ve 6 serbest bölgeye 83 fasılda 1 milyar 317 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) özel ihracat sistemi verilerine göre yayımladığı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Salih Zeki Murzioğlu, 2021 yılında 1 milyar 272 milyon 514 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Samsun’un 2022 yılında ise, 1 milyar 317 milyon 598 bin dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. Samsun’un 2022 yılında toplam 176 ülke ve 6 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Murzioğlu, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, Hollanda, ABD, Fas ve Peru olduğunu bu ülkeleri ise Gürcistan, Yemen ve Birleşik Krallık’ın takip ettiğini belirtti. Murzioğlu ayrıca, Samsun’un, geçen yıl yaptığı ihracatla Türkiye sıralamasında 19’uncu basamakta olduğunu da sözlerine ekledi.

En fazla ihracat yapılan ürünler

2022 yılı döneminde Samsun ilinden en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da açıklamada bulunan Başkan Murzioğlu, “İlimizden geçen yıl en fazla ihracat yapılan beş kalem ürünlerin başında, ‘değirmencilik ürünleri’, demir ve çelik’, ‘motorlu kara taşıtları’, ‘kazanlar, makinalar ve mekanik cihazlar’ ve ‘balıklar ve kabuklu hayvanlar’ geldi. Bunları ise, ‘demir veya çelikten eşya’, ‘elektrikli makina ve cihazlar’, ‘silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı’, ‘kauçuk ve kauçuktan eşya’ ile ‘yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler’ takip etti. Baktığımızda ilimizin 2022 yılında 86 fasılda ihracat yaptığını görüyoruz. Bir önceki yıla göre değerlendirdiğimizde ihracatımız arttığı gibi ürün çeşidimiz ve ülke sayısı da arttı. Bunlar ilimiz adına sevindirici gelişmeler” dedi.

“Başarıları daim olsun”

Açıklamasında, Samsun’un tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını 2021 yılında geçtiğine dikkati çeken Başkan Murzioğlu, “Geçen yılki ihracatımız, 2021 yılı rakamlarını geçti. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, ülkemizin ve şehrimizin kalkınma için kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz. Sanayicinin kazanması demek; yeni yatırım demek, yeni istihdam kapıları demek. İstihdam sağlayarak, üreterek ülkemizin ve şehrimizin büyümesine katkı sağlayan tüm işletmelerimizi kutluyorum. Başarıları daim olsun. Biz bu şehrin çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini biliyoruz. Buradaki en önemli husus ise sürdürülebilir bir artış sağlanmasıdır. Türkiye’nin daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız. Oda olarak bunun çabasındayız. İhracata yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesine 7/24 destek verdik. 2022 yılında 48 bin 91 adet Dolaşım ve Menşe Belgesini elektronik ortamda onayladık. 5 firmamıza profesyonel ihracat danışmanlığı verdik. 13 firmaya dış ticaret istihbaratı sağladık. İhracatta en önemli eksiklerimizden biri kalifiye dış ticaret elemanı idi. Üç farklı projeyle 112 dış ticaret elemanı yetiştirdik. Kısacası, ortak akıl toplantılarımızla, master planlarımızla, hibe projelerimizle, eğitimlerimizle, danışmanlıklarımızla, 7/24 kesintisiz belge hizmetimizle ve yetiştirdiğimiz dış ticaret uzmanlarımızla şehrimizin ihracatını geliştirmenin çabası içindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.