Samsun’dan 171 ülke ve 6 serbest bölgeye 1 milyar 171 milyon dolarlık ihracat

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun’un yılın ilk 11 ayında 171 ülke ve 6 serbest bölgeye 1 milyar 171 milyon 545 bin dolarlık ihracat yaptığını söyledi.

TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ilk 11 ayında 1 milyar 150 milyon 579 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Samsun’un bu yılın aynı döneminde 1 milyar 171 milyon 545 bin dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. Samsun’un 2022 Ocak-Kasım ayları döneminde 171 ülke ve 6 serbest bölgeye ihracat yaptığını kaydeden Murzioğlu, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, ABD, Hollanda, Fas ve Peru olduğunu, bu ülkeleri ise Almanya, Gürcistan, Birleşik Krallık, Irak ve Mısır’ın takip ettiğini belirtti. Murzioğlu ayrıca, Samsun’un 11 ayda yaptığı ihracatla Türkiye sıralamasında 20’nci basamakta olduğunu kaydetti.

En fazla ihracat yapılan ürünler

2022 Ocak-Kasım döneminde Samsun’dan en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da açıklamada bulunan Başkan Murzioğlu, “İlimizden 11 ayda en fazla ihracat yapılan beş kalem ürünlerin başında, ‘demir ve çelik’, ‘değirmencilik ürünleri’, ‘motorlu kara taşıtları’, ‘kazanlar, makinalar ve mekanik cihazlar’ ve ‘balıklar ve kabuklu hayvanlar’ geldi. Bunları ise, ‘demir veya çelikten eşya’, ‘elektrikli makine ve cihazlar’, ‘silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı’, ‘kauçuk ve kauçuktan eşya’ ile ‘yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler’ takip etti. Baktığımızda ilimizin ilk 11 ayında 83 fasılda ihracat yaptığını görüyoruz. İhracatımız arttığı gibi ürün çeşidimiz ve ülke sayısı da artıyor. Bunlar ilimiz adına sevindirici gelişmeler” dedi.

“Üyelerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz”

İhracatta en önemli hususların başında sürdürülebilir bir artışın sağlanması olduğuna vurgu yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bilindiği gibi Samsun tarihinde ilk kez geçen yıl 1 milyar dolar üzeri ihracat yapmayı başardı. Bugünkü rakamlara baktığımızda geçen yılın rakamını az da olsa geçmiş durumdayız. Biz bu şehrin çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini biliyoruz. Buradaki en önemli husus ise sürdürülebilir bir artış sağlanmasıdır. Çünkü ilimizin üretim potansiyeli çok geniş. Bu gaye doğrultusunda kaynaklarımızı doğru bir şekilde yöneterek üyelerimizin kapasitelerinin gelişmesine doğrudan ve dolaylı yoldan katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da Samsun’un ihracat kapasitesinin geliştirilmesine katkı vermeye devam edeceğiz. Öte yandan tüm zorluklara rağmen dünyanın dört bir tarafına ihracat yaparak ülkemizin gücüne güç katan, hayatını bu uğurda adayan tüm müteşebbislerimizi ve Samsun’u gururlandıran firmalarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin ve şehrimizin kalkınma için kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz” diye konuştu.