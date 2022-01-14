banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
Fatih Terim’den
Fatih Terim’den "Son imzam" paylaşımı!

Samsun’da yabancılara konut satışı arttı: Türkiye’de 9. sırada yer aldı

Samsun’da bir önceki yıla göre 2021 yılında konut satışları azalırken, yabancılara ise konut satışı arttı. Samsun yabancılara konut satışında Türkiye’de 9. sırada yer aldı.

Ekonomi 14.01.2022, 14:13
Samsun’da yabancılara konut satışı arttı: Türkiye’de 9. sırada yer aldı

Samsun’da bir önceki yıla göre 2021 yılında konut satışları azalırken, yabancılara ise konut satışı arttı. Samsun yabancılara konut satışında Türkiye’de 9. sırada yer aldı.

Samsun’da 2021 yılında toplam 25 bin 268 konut satıldı. Bu rakam 2020 yılında kayda geçen 25 bin 956 konut satışının gerisinde kaldı. Konut satışları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2,7 düştü.

İpotekli konut satışları 4 bin 263 olarak gerçekleşti

2021 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 56,1 azalışla 4 bin 263 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yaklaşık yüzde 16,8 olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 21 bin 5 konut el değiştirdi

2021 yılında gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 29,3 artışla 21 bin 5 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yaklaşık yüzde 83,1 olarak gerçekleşti.

İlk el konut satış sayısı 9 bin 347 olarak gerçekleşti

İlk el konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8,1 azalışla 9 bin 347 olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı yaklaşık yüzde 36,9 olarak kayıtlara geçti.

İkinci el konut satışlarında 15 bin 921 konut el değiştirdi

İkinci el konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 0,9 artışla 15 bin 921 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yaklaşık yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 1157 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 31,4 artarak 1157 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yaklaşık yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı İstanbul alırken, Samsun yabancılara konut satışında 9. sırada yer aldı.

En çok konut Atakum’da satıldı

2021 yılındaki konut satışlarının 10 bin 683’ü Atakum ilçesinde, 6 bin 659’u ise İlkadım ilçesinde gerçekleşti. 7 bin 926 konut satışı ise diğer ilçelerde yapıldı.

Kadınlar 8 bin 844, erkekler 14 bin 53 konut satın aldı

Samsun’da 2021 yılında kadınlar yaklaşık yüzde 35 pay ile 8 bin 844, erkekler yaklaşık yüzde yüzde 55,6 pay ile 14 bin 53 konut sahibi olurken, yaklaşık yüzde 1,4 pay ile 375 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki illerde 2021 yılında Tokat’ta 6 bin 762, Çorum’da 8 bin 648, Amasya’da 4 bin 965 konut satıldı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11