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Samsun’da üniversite-sanayi iş birliğinde dev adım

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen toplantıda, iş dünyası temsilcileri ile bilim adamları üniversite-sanayi iş birliğinde önemli bir adım attı.

Ekonomi 17.02.2022, 10:40
Samsun’da üniversite-sanayi iş birliğinde dev adım

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen toplantıda, iş dünyası temsilcileri ile bilim adamları üniversite-sanayi iş birliğinde önemli bir adım attı.

Programda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak birlikte, “Birlikte neler yapabiliriz?” sorusu masa etrafında tartışıldı. Üniversite-sanayi iş birliğine vurgu yapılan toplantıda konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Üniversite ile sanayi yakınlaştırmak ve üniversiteyi Ar-Ge merkezi olarak kullanmak amacıyla bu programı gerçekleştirdik. Bu toplantı ilk ve son olmayacak, görüşmelerimiz devam edecek” dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise, “Bu buluşmaları anlamlı hale getirmek için nitelikli iş birliklerinde bulunmalıyız. Kendi imkanlarımızla size katkı sunmayı, sizden de katkı almayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

OMÜ ve Samsun TSO iş birliğinde düzenlenen programda, iş dünyası temsilcileri ile bilim insanları bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu. Samsun TSO ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni bir değer olarak üreten bu şehir ve bu şehrin büyükleridir. İçerisinden değer olarak çıktığı şehre hem değer katmak hem de ondan değer almak üniversitemiz için önemli bir konudur. Bu buluşmaları anlamlı hale getirmek için nitelikli iş birliklerinde bulunmalıyız. Kendi imkanlarımızla size katkı sunmayı, sizden de katkı almayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Amaç; ülkenin ve insanlığın geleceğine katkı sağlamak”

Üniversitenin varlık nedeninin öğrenci ve eğitim olduğuna dikkat çeken Rektör Ünal; ülkenin ve insanlığın geleceğine katkı sağlayacak, yol gösterecek, hizmet edecek insan yetiştirmenin önemine vurgu yaparak, bu amacın gerçekleşmesi için üniversitenin öncü olması gerektiğini kaydetti. Bu gerekliliğin stratejik bilgi üretmekle karşılanabileceğini ifade eden Ünal, üniversitenin misyonunun bu noktada ürettiği stratejik bilgiyle girişimin ve girişimcinin önünü açabilmesi, ihtiyaç duyulan desteği sağlayabilmesi olduğunu belirtti. Bu vizyonu gerçekleştirmenin ise bir revizyonu kaçınılmaz kıldığını sözlerine ekleyen Ünal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin bir marka olmasının gurur verici olduğuna ancak bu marka değerinin yapılan revizyonlarla artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

“İş insanlarının hizmetindeyiz”

Samsun TSO ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu toplantının amacının bir kültür oluşturarak uzun soluklu birlikteliklere imkân sağlamak olduğuna vurgu yapan Ünal, “Birlikte ne yapabiliriz?” sorusu etrafında fikir alışverişinde bulunmanın önemli olduğunu sözlerine ekledi. Üniversite olarak önemli bir akademik güce sahip olduklarını dile getiren Ünal, “Yönetime geldiğimizde ilk yaptığımız şey, özgün düşüncesi olan insanların düşüncelerini projeye çevirmelerine ve bu projeleri gerçekleştirmeleri için kaynak bulmalarına yardımcı olmaktı. Düşüncenin projeye dönüştürülmesi ve projenin gerçekleştirilmesi noktasında üniversite olarak siz değerli iş insanlarımızın hizmetinizdeyiz. Aynı zamanda siz de bizim yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarına ortak olabilir, destek sağlayabilirsiniz. Sizin adınıza Ar-Ge’yi üstlenebiliriz, sizin adınıza nitelikli insan yetiştirebiliriz, çalışanlarınızı eğitebiliriz, sizin tarafınızdan yönetilecek bir talep üretilirse de yardımcı olabiliriz. Üniversiteden beklenti netse sonuç da net olacaktır. Talep üretmek ve bunu karşılamak gerek. Temel sorun talep üretememek. Yapılması gereken gerçekleştirilebilecek, rasyonel düşünceleri birlikte geliştirmek; yeni iş birlikleri, yeni ufuklar, stratejik ortaklıklar sağlamak ve sürdürmektir” ifadelerini kullandı.

“Görüşmelerimiz devam edecek”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen programda konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise “İş adamları ve sanayicilerimiz için daha iyi ve daha pratik üretim, daha farklı sektörlere yönelme gibi konuları Rektör hocamızla müzakere ettik. 50 yılı aşkın tecrübeye sahip bir üniversitemiz var. Üniversite ile sanayi yakınlaştırmak ve üniversiteyi Ar-Ge merkezi olarak kullanmak amacıyla bu programı gerçekleştirdik. Bu toplantı ilk ve son olmayacak, görüşmelerimiz devam edecek” cümleleriyle bu toplantıların önemine vurgu yaptı.

Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde düzenlenen çalışma kahvaltısına Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Başkanı Prof. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, Araştırma ve Uygulama Merkezleri Koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Sevim Alışır ve Doç. Dr. Gökhan Demir, KİTAM Müdürü Doç. Dr. Kubilay Yıldırım, Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Zengin, Proje Geliştirme Ofisi uzmanları ve çeşitli sektörlerden birçok iş insanı da katıldı.

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