Samsun’da ulaşıma zam

Samsun’da şehir merkezindeki toplu taşıma araçlarına yüzde 20 oranında zam yapıldı, ilçeler arası taşımacılık yapan minibüs ve otobüslere de kilometre bazlı fiyat düzenlemesi getirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda Samsun şehir merkezinde kullanılan toplu taşıma araçlarının fiyat tarifesi ve ilçeler arası taşımacılık yapan minibüs ile otobüs ücretleri görüşüldü. Toplantıda kent içi toplu taşıma fiyatları yüzde 20 oranında artırıldı. İlçelerden merkeze gelen minibüs ve özel halk otobüslerine Km bazlı fiyat düzenlemesi yapıldı. Toplantıda ticari taksi ve öğrenci servislerine zam yapılmadı.

Yeni toplu taşıma fiyatları

UKOME’de alınan karara göre yeni fiyat tarifesi ile birlikte şehir içi dolmuş hatları öğrenci 7,5 TL, tam 9,5 TL oldu. 1, 2, 3 ve 4 Nolu Dolmuş Hatları fiyat tarifesi öğrenci 7,5 TL, tam ise 9,5 TL oldu. İlçeler arası dolmuş ve otobüslerin fiyat tarifesi, ilçelerin merkeze olan mesafesi oranında yenilendi. İlçeler arası dolmuşlara analizle Km bazlı ücret düzenlemesi yapıldı. Otobüslerde ve tramvaylarda fiyat tarifesine yüzde 20 zam uygulandı. Raylı sistem en düşük istasyon (1-12 istasyon arası) yolculuk bedeli tam 6,25 TL, öğrenci 4,15 TL oldu. Otobüs ücretleri ise tam kişi 7 TL’den 8,5 TL’ye, öğrenci 3,5 TL’den 4,25 TL’ye yükseldi. UKOME toplantısında ayrıca öğrenci servisleri, taksiler ve ringlere zam yapılmama kararı alındı.