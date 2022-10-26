Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 411 bini geçti

TÜİK, motorlu kara taşıtları ile ilgili istatistikleri paylaştı. Verilere göre Türkiye’de eylül ayında 102 bin 506 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında yer alan illerden Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 411 bin 578’e yükseldi. Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 198 bin 966, Çorum’da 184 bin 387, Amasya’da ise 129 bin 959 oldu.

2022 Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı kara taşıtı toplam 26 milyon 129 bin 4’e yükseldi. Trafiğe kayıtlı kara taşıtlarının en büyük kısmını otomobiller oluşturdu. Türkiye’de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 14 milyon 113 bin 925 adet olurken, bu taşıtlardan 485 bin 175’i minibüs, 208 bin 548’i otobüs, 4 milyon 228 bin 997’si kamyonet, 910 bin 572’si kamyon, 4 milyon 27 bin 360’ı motosiklet, 83 bin 713’ü özel amaçlı taşıtlar ve 2 milyon 70 bin 804’ü de traktör olarak kayıtlara geçti.