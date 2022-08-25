Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 408 bin 664 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TİÜK) verilerine göre Samsun’da haziran ayında 407 bin 274 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı, temmuz ayı itibarıyla 1390 adet artarak 408 bin 664 oldu.

TÜİK Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaştı. Verilere göre Türkiye’de temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 920 bin 661 oldu. Samsun’da ise bu rakam 408 bin 664 olarak kayıtlara geçti.

Samsun’da 408 bin 664 taşıtın; 202 bin 847’sini otomobil, 12 bin 695’ini minibüs, 1557’sini otobüs, 77 bin 205’ini kamyonet, 11 bin 65’ini kamyon, 44 bin 573’ünü motosiklet, 813’ünü özel amaçlı otomobil, 57 bin 909’unu ise traktör oluşturdu.