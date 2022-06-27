Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) trafiğe kayıtlı araç sayıları hakkında bilgilendirmede bulundu. TÜİK verilerine göre Türkiye’de mayıs ayında 112 bin 709 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. İstatistiklere göre Samsun’da nisan ayında 403 bin 722 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayı sonu itibariyle 1877 adet artarak 405 bin 599’a yükseldi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Tokat’ta nisan sonu itibariyle 194 bin 969 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı 847 adet artarak 195 bin 816, Çorum’da önceki ay 182 bin 11 olan araç sayısı mayıs sonunda 429 adet artarak 182 bin 440 ve Amasya’da da 127 bin 347 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı 510 adet artarak 127 bin 857’ye yükseldi.

Öte yandan Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 25 milyon 704 bin 749 oldu.