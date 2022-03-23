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Samsun’da toplu ulaşıma yüzde 30 zam

Samsun’da yapılan UKOME toplantısının ardından kent içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı.

Ekonomi 23.03.2022, 17:23
Samsun’da toplu ulaşıma yüzde 30 zam

Samsun’da yapılan UKOME toplantısının ardından kent içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı.

UKOME Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesinde bulunan toplantı salonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram başkanlığında yapıldı. Daire amirleri ve esnaf temsilcilerinin katıldığı toplantıda şoför esnafı yüzde 60 zam talebinde bulunurken, Büyükşehir Belediyesi ise yüzde 25 zam teklif etti. Federasyon ve oda temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ardından Samsun’daki toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam yapılma teklifi kabul edildi.

“Kent içi toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı”

Toplantıda alınan kararlar hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “UKOME gündeminde birçok madde ile birlikte artan akaryakıt fiyatları ile birlikte yolcu taşıma tarifelerinin güncellenmesi konusu vardı. 20 Ocak’ta toplu taşımaya yüzde 25’lik bir artış getirmiştik. Esnaf, o düzenlemenin ardından akaryakıtta yüzde 70 oranında artış olduğunu ve diğer maliyetlerde de artış olduğunu belirterek zam istedi. Gelen taleplerde yüzde 60 civarında bir artış öngörülüyordu. Bizim hem yakıttaki artış hem personel çalışan şoförlerdeki ücretlerindeki artışlar hem de tamir bakım-onarım masraflarındaki artışlar dikkate alındı. Yüzde 25 civarında bir artışı daire başkanlığımız getirdi. Yapılan nihai değerlendirmede, esnaf ile yapılan değerlendirmede yüzde 30 civarında bir artışın şu an için uygun olduğu sonucuna varıldı. Bugünkü UKOME’de yüzde 30 artış yapıldı” dedi.

“5 TL olan tam kişi ücreti 6,5 TL, 4 TL olan öğrenci ücreti de 5,25 TL oldu”

Dolmuş, tramvay, otobüs ve ekspres hatlarının güncel fiyat tarifesi hakkında bilgi veren İlhan Bayram, “Büyükşehir olarak hassasiyetimiz; Başkan Mustafa Demir’in sürekli olarak bize talimatı var. ‘Öğrenciyi koruyun’ şeklinde direktifleri var. Samsun 2 tane üniversitesi bulunan bir öğrenci şehri. Biz kent içi ulaşımda Büyükşehir Belediyesine ait olan taşımacılık kısmında tramvaylarda öğrenci tarifesi 2,5 TL’den 3 TL’ye çıkartıldı. Yüzde 30 zam ile öğrenci fiyatı 3,25 TL oluyordu ama biz fiyatı 3 TL’de tuttuk. Tramvay tam bilet 3,45 TL’ydi, 4,5 TL oldu. Kent içi ekspres hatlarında 4,5 TL olan tarife 6 TL oldu. Minibüs-dolmuşlarda 5 TL olan taşıma ücretleri 6,5 TL’ye yükseldi. Öğrenci ücreti ise 4 TL’den 5,25 TL’ye çıktı. Ortalama yüzde 30 zam yapılmış oldu” diye konuştu.

“Zam yapmayı kimse istemez, 1 ayda 4 milyon TL sübvanse ettik”

Yapılan zamma rağmen ulaşımda önemli bir miktarı sübvanse ettiklerini de belirten Bayram, şunları söyledi:

“Zam yapmayı kimse istemez, biz de istemeyiz ama akaryakıtta önemli artışlar var. Şoför esnafını da bunun altında ezdirmek istemedik. Adaletli bir çözüm olduğunu ve adaletli bir yerde durduğumuzda öngörüyoruz. Diğer büyükşehir belediyeleri ile de görüştük. Onlar ne yaptı onlara da baktık. Biz geçen ay otobüslerimizde 2 milyon 248 bin TL gelir elde etmişiz. 6 milyon 406 bin TL giderimiz olmuş. Yani 4 milyon 157 bin TL şubat ayında ulaşımı sübvanse etmişiz. Aslında fiyat arttırmak istemiyoruz. İnsanlarımıza ilave bir masraf gelsin istemiyoruz ama bir şekilde şoför esnafını da ayakta tutmak zorundayız, onların da asgari ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Adaletli bir noktada bir fiyat belirlendi diye düşünüyoruz. Şoför esnafı biraz fazla zam istiyordu. Ancak vatandaşın da kaldırabileceği bir ücret belirledik. Daha fazlası doğru olmaz. Optimum noktayı yakalamak istedik.”

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