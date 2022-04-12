banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
A-101'de İphone 13 satılacak!
A-101'de İphone 13 satılacak!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!

Samsun’da tarım ve hayvancılık projeleri

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeler ile yağlık ayçiçeği üretimi, manda sütü üretimi, etçil ırkların yaygınlaştırılması, aronia ve salep üretiminin arttırılması hedefleniyor.

Ekonomi 12.04.2022, 11:32
Samsun’da tarım ve hayvancılık projeleri

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeler ile yağlık ayçiçeği üretimi, manda sütü üretimi, etçil ırkların yaygınlaştırılması, aronia ve salep üretiminin arttırılması hedefleniyor.

Pandemi dönemi ile Rusya-Ukrayna savaşı, tarım ve hayvancılığın önemini daha da artırdı. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çok sayıda tarım ve hayvancılık projesi yürütülüyor. Yürütülen projelerde son dönemde gündemde olan yağlık ayçiçeği, manda sütü ve etçil hayvan üretimi ön plana çıkıyor.

Yağlık ayçiçeği üretimini geliştirilmesi projesi

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce “Yağlık Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi” çerçevesinde Türkiye’nin ihtiyacı olan yağlı tohumlar üretimine ivme kazandırmak, Samsun’da ayçiçeği ekiliş alanlarını artırmak ve ekolojiye uygun doğru çeşitlerle birinci ya da ikinci ürün olarak yetiştirilen ayçiçeği alanlarında verimi artırmak amacıyla Bafra, Ladik, Havza ve Vezirköprü (Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde üretimi desteklenen ilçelerde) ilçelerinde ayçiçeği üretimi yapacak üreticilere dağıtılmak üzere yağlık ayçiçeği üretimi amaçlı muhtelif çeşitlerde 300 paket ayçiçeği tohumluğu alımı gerçekleştirildi. Projenin bütçesi 230 bin TL hibe, 76 bin TL’si üretici katkı bedeli olacak biçiminde toplam 306 bin 758,69 TL.

Manda Sütü İşleme, Üretim ve Pazarlama Projesi

Türkiye’de manda sayısı bakımından en fazla hayvana sahip olan Samsun’da üretilen süt, geleneksel yöntemler ile gerekli pazar oluşturulmadan sınırlı sayıda ürüne dönüştürülerek satılıyor. Bu durumda gerek üreticiye gerek tüketiciye potansiyele uygun fayda saylayamadığı gözlemleniyor. Manda Sütü İşleme, Üretim ve Pazarlama Projesi ile manda sütü ve ürünlerine ilişkin katma değer oluşturarak hem üreticilerin yetiştiriciliğe ilgisinin arttırılması hem de Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca TÜİK verilerine göre Türkiye’de manda varlığı açısından 1. sırada yer alan Samsun’un direk ve dolaylı yollardan tanıtımının sağlanması amaçlanıyor. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ortaklığında kalkınma ajansına sunulan Manda Sütü İşleme, Üretim ve Pazarlama Projesi kabul edildi. Firma tarafından manda sütü işleme ile ilgili makine ekipman Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’ne teslim edilip, tesis üretime başladı. Proje desteği olarak toplamda 377 bin 600 TL kalkınma ajansı ve Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından ekipmanı sağlayan firmaya ödendi.

Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi

Proje ile Samsun’da ayrıştırılmış dişi jersey ırkı 7 bin 335 adet sperma alınıp, 6 bin 450 adet sperma dağıtımı gerçekleştirildi. Etçi ve kombine ırk boğaların spermaları ile suni tohumlama uygulamaları yaygınlaştırılarak kırmızı et üretiminde, canlı ağırlık ve karkas randımanında artış sağlanması ve yetiştiricilerin birim hayvandan elde ettiği gelirlerin artırılması, bölge ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlaması amaçlanıyor. Proje çerçevesinde proje başlangıcı olan ocak ayı itibarıyla 336 adet tohumlama yapıldı.

Akdeniz Meyve Sineği ile Biyoteknik Mücadele Projesi

Akdeniz meyve sineği mücadelesinde kullanılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi finansal desteği ile 650 dekar alanda toplam 600 adet kitlesel yakalama amaçlı sarı tuzak dağıtımı 75 üreticilere dağıtıldı. Samsun’da biyolojik ve biyoteknik mücadele ile ilgili 8 köyde 75 üreticiye eğitim verildi. Son 3 yılda Türkiye’nin birçok ili Akdeniz meyve sineği ile ilgili sıkıntı yaşarken Samsun’da entegre mücadele çalışmalarıyla hiçbir meyve ürününde ekonomik zarar görülmedi. Yerleştirilen tuzaklarda ortalama 40 adet Akdeniz meyve sineği yakalandığı tespit edildi.

Aronia Yetiştiriciliğini Geliştirilmesi Projesi

Aronia Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi çerçevesinde Çarşamba ilçesinde 10 dekar alana toplam 2000 adet aronia (1600 adet Viking, 400 adet nero) fidanı dikimi gerçekleştirildi. 2021 yılında bu alandan 2 yılda 600 kg ürün üretilip, ulusal zincir markete pazarlandı. 2022 yılı için Samsun’da 74 dekar alanda 16 bin 280 adet aronia fidanı dikimi projelendirildi.

Salep Üretimini Geliştirilmesi Projesi

Salep Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi çerçevesinde Samsun’da 13 ilçede (Bafra, Alaçam, Kavak, Havza, Asarcık, Ladik, Çarşamba, Terme, Canik, Atakum, İlkadım, Ayvacık, Vezirköprü) 30 köyde, 50 çiftçiye salep üretiminin desteklenmesi amacıyla 1250 kg salep yumrusu dağıtıldı. Projenin bütçesi 99 bin 800 TL hibe, 99 bin 800 TL üretici katkı bedeli olacak biçiminde toplam 199 bin 800 TL.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
İmsak 04:53
Güneş 06:23
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
11°
parçalı bulutlu