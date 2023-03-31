Samsun’da şubat ayında 71,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Samsun’da şubat ayında 71,4 milyon dolarlık ihracat, 55,1 milyon dolarlık da ithalat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı dış ticaret istatistiklerini paylaştı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü de yetki alanında bulunan Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’nın şubat ayı rakamlarını açıkladı.

Ülke genelinde şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,4 azalırken, ithalat ise yüzde 10,1 arttı. Samsun’da şubat ayında ihracat 71,4 milyon dolar, ithalat 55,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Samsun’da geçen ay 90,9 milyon dolar olan ihracat rakamı şubatta 71,4 milyon dolara düşerken, ocak ayında 60 milyon dolar olan ithalat rakamı da şubat ayında 55,1 milyon dolara geriledi.

Tokat’ta şubat ayında ihracat 1,8 milyon dolar, ithalat 2,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Çorum’da şubat ayında ihracat 95,7 milyon dolar, ithalat 609,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Amasya’dan da şubat ayında 12,7 milyon dolar ihracat, 3,3 milyon dolar ithalat yapıldı.