banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Samsun’da simide zam: 80 gram simit 2 TL

Samsun’da 70 gramı 1,5 TL’den satılan simide zam yapıldı. 80 gram simit 4 Eylül’den itibaren 2 TL’den satılacak.

Ekonomi 03.09.2021, 17:00
Samsun’da simide zam: 80 gram simit 2 TL

Samsun’da 70 gramı 1,5 TL’den satılan simide zam yapıldı. 80 gram simit 4 Eylül’den itibaren 2 TL’den satılacak.

Ekmek zammından kısa bir süre sonra Samsun’da simide de zam geldi. Yüzde 33 oranında zamlanan simidin fiyatı 1,5 TL’den 2 TL’ye çıktı. Zamdan önce Samsun’da 70 gram simit 1,5 TL’ye, 140 gram çiftli simit ise 3 TL’ye satılıyordu. Uygulanan zamlarla birlikte 80 gram simidin fiyatı 2 TL’ye, 160 gram çiftli simidin fiyatı da 4 TL’ye çıkartıldı.

Uygulanan zam tarifesi hakkında bilgi veren Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, “Samsun’da 1 sene üzerine simide zam yaptık. 70 gramı 1,5 TL olan simidin fiyatını 80 gramı 2 TL olarak belirledik. Simidin gramajı 10 gram arttı, fiyatı da 50 kuruş arttı. Susam ve diğer maliyetler yüzde 40 oranında arttı ama biz bunun tamamını fiyata yansıtmadık. Bu dönemde susam yüzde 50 oranında zamlandı. Un ve akaryakıt gibi diğer maliyetler de arttı. O yüzden bu zammı uygulamak zorunda kaldık” dedi.

Zamlı fiyat tarifesi 4 Eylül Cumartesi’den itibaren uygulanacak.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0