Samsun’da oda/borsa hizmet binası açılışında yerli otomobil ‘TOGG’ sürprizi

Samsun’da oda/borsa yeni hizmet binası açılışında yerli otomobil ’TOGG’ vatandaşlarla buluşacak.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki Yönetim Kurulu ile birlikte 18 Mayıs tarihinde Samsun oda/borsa yeni hizmet binasını açmak için Samsun’a gelecek. Samsun, oda/borsa hizmet binasının açılışı ilklere de şahitlik yapacak. Açılışta, Türkiye’nin milli aracı TOGG, İstanbul ve Ankara’dan sonra Anadolu’da ilk kez Samsun’da tanıtılacak.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) ile Samsun Ticaret Borsası’nın ortak hizmet binasının açılışı, 18 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yapılacak. Samsun TSO Yönetim Kurulu (TSO) Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 18-19 Mayıs tarihlerinde Samsun’daki programları ile ilgili açıklamada bulundu. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Samsun’a geleceğini belirten Başkan Murzioğlu, “Oda/borsa hizmet binamızın açılışı TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Açılışın ardından ise Başkanımız Hisarcıklıoğlu, meclis salonunda düzenleyeceğimiz ‘Üreten Samsun’un Yıldızları’ ödül törenimize katılacak. Tüm hemşehrilerimizi 18 Mayıs günü saat 18.00’de yapacağımız açılışımıza davet ediyorum” dedi.

“Milli gururumuz TOGG Samsunlularla buluşacak”

Açılışta Samsunluları büyük bir sürprizin de beklediğini ifade eden Başkan Murzioğlu, “Açılış günü ülkemizin gururu olan yerli ve milli otomobilimiz TOGG’da Anadolu’da ilk kez Samsunlu hemşehrilerimizle buluşacak. Halkımız yerli ve milli elektrikli aracımız TOGG’u yakından görme fırsatı bulabilecekler. TOGG’un başarılı CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş da 19 Mayıs Perşembe günü saat 13.30’da odamız meclis salonunda, ‘Bir Otomobilden Daha Fazlası’ temalı konferans verecek. Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun programında Samsun’da ayrıca bir ilk daha yaşanacak. TOBB Yönetimi de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yönetim kurulu toplantısını Samsun’da yapacak. Samsun tarihinde bir ilk olacak TOBB Yönetim Kurulu Toplantımız, odamız hizmet binasında gerçekleştirilecek. Bu gururu da ayrıca yaşayacağız. Başta eğitim ve öğretim hayatı olmak üzere Samsunumuza da önemli kazanımlar sağlayan Başkanımızın programı inşallah dolu dolu ve ilklerle birlikte olacak” diye konuştu.