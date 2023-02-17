Samsun’da ocak ayında 1771 konut satıldı

Samsun’da 2023 Ocak ayında 1771 konut satılırken, geçen yılın aynı ayına göre 213 adet artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Ocak 2023’te 97 bin 708 konut satıldı. 2022 Ocak ayında ise 88 bin 306 konut satılmıştı.

Samsun’da 2023 Ocak ayında 1771 konut satıldı. Bunlardan 353’ü ipotekli, 529’u ilk el, 1242’si ikinci el satışı şeklinde oldu. 2022 Ocak ayında 1558 konut satılmıştı. Geçen yılın aynı ayına göre konut satışı 213 adet ile yaklaşık yüzde 14 artış gösterdi. Samsun, yabancılara yapılan konut satış sıralamasında 10’da yer almadı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Tokat’ta 385, Çorum’da 519 ve Amasya’da 312 konut satıldı.