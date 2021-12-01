Samsun’da marketlerde ‘fahiş fiyat’ denetimi: 60 iş yerine ceza

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından marketlerdeki ürünlerin fiyat etiketlerine yönelik yapılan denetimler sonucunda usulsüzlük tespit edilen 60 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlilerince fahiş fiyatların önlenmesi adına il genelinde faaliyet gösteren marketlerde stokçuluk, gramaj, etiket ve fiyat denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında Atakum ilçesinde bir markette fahiş fiyat kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik ürünlerin etiket, son kullanma tarihi ve gramajlarına bakıldı. Daha sonra raflardan aldıkları ürünleri kasada okutan ekipler, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını kontrol etti.

“60 iş yerine ceza”

Yapılan uygulamalar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Özel Güvenlik ve Koordinasyon Şube Müdürü Cemil Köksal, “İl Ticaret Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta ekiplerimizce haksız fiyat artışı, satıştan kaçınma, stokçuluk ve özellikle fiyat etiketi konularında 16 Eylül’den itibaren yoğunlaştırılmış olarak denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Bu denetimleri şu ana kadar 500 iş yerinde gerçekleştirdik. Bu iş yerlerinde 4 bin 200 adet ürünün tek tek fiyat etiketi kontrol edilerek artışlarda herhangi bir usulsüzlük olup olmadığı konusunda gerekli denetimler yapıldı. 60 adet iş yerinde usulsüzlük tespit edildiğinden Ticaret Müdürlüğümüz tarafından Ticaret Bakanlığı’na bildirilerek gerekli yasal işlemlerin yapılması sağlanmıştır” dedi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu denetimleri Ticaret Müdürlüğü ile birlikte yaptıklarını hatırlatan Köksal, “Belirgin çok tüketilen ürünlerden alışveriş yapar gibi ekiplerimiz ürünleri alıyor, kasaya gidiyor. Etiketteki fiyat ile kasadaki fiyat birbirini tutuyor mu tutmuyor mu buna bakıyor. Bu fiyat artışı fahiş olarak mı uygulanmış yoksa normal şartlarda mı uygulanmış, bunu kontrol ediyor.

Çünkü artışın da bir oranı var. Bu oranı aştığı takdirde ceza uygulanması için Ticaret Bakanlığı’na durum bildiriliyor” diye konuştu.