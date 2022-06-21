Samsun’da kurban satış ve kesim yerleri belli oldu

Samsun’da 2022 kurban satış ve kesim yerleri belli oldu.

Kurban Bayramı, İslam alemi tarafından 9-12 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. Milyonlarca Müslüman bayramda kurbanlarını kesecek. Samsun’da da bu yıl kurbanlıkların satılacağı ve kesileceği yerler belli oldu.

17 ilçenin tamamında kurban satış yeri listesi Samsun İl Müftülüğü internet sitesinden de yayınlandı. Buna göre Samsun’daki ilçelerden Alaçam’daki kurban satış yeri “Alparslan Mahallesi Uluçay Caddesi” üzerinde, Asarcık’ta “Biçincik Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi” üzerinde, Atakum’da “İncesu Mahallesi 6402. Cadde” üzerinde, Ayvacık’ta “Eyüpsultan Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi” üzerinde, Bafra’da “Bahçeler Mahallesi Aktekke yolu üzeri Bafra Ticaret Borsası Mezbahası” yanında, Canik’te “Dereler Mahallesi” üzerinde, Çarşamba’da “Orta Mahalle Elifli Sokak” üzerinde, Havza’da “Vezirköprü Çevre Yolu Üzeri Buğday Pazarı” yanında, İlkadım’da “Irmak Caddesi No: 257-Kuzey Beton Şantiyesi” yanında, Kavak’ta “Yeni Cami Mahallesi ve Doruk Mahallesi” üzerinde, Ladik’te “İskaniye Mahallesi Elçibey Caddesi” üzerinde, 19 Mayıs’ta “Pazar Mahallesi Fatih Caddesi” üzerinde, Salıpazarı’nda “YEDAŞ Hizmet Binası önü Mezbaha Caddesi” üzerinde, Tekkeköy’de “Pınar Mahallesi Pınar Sokak” üzerinde, Terme’de “Elmalık Mahallesi” üzerinde, Vezirköprü’de “Adatepe mevkii Durağan karayolu üzeri 2. km” üzerinde ve Yakakent’te “Kürüz Mahallesi yolu” üzerinde olacak. Vatandaşlar bu adreslere girerek canlı kurban pazar yerlerinden kurbanlık hayvanlarını seçebilecekler.

Öte yandan kurban kesim yerleri de bir değişim olması dahilinde her gün güncelleniyor.