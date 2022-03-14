banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Elon Musk’tan Putin’e “teke tek dövüş” teklifi
Elon Musk’tan Putin’e “teke tek dövüş” teklifi
İmamoğlu'ndan
İmamoğlu'ndan "doktora saygı" vurgusu!
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Altın fiyatları nereye gidiyor?
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!

Samsun’da kivi üretiminde hedef 4 yılda 1. sıraya yerleşmek

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kivi üretiminde 4. sırada yer alan Samsun’un 4 yılda 1. sıraya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ekonomi 14.03.2022, 19:43
Samsun’da kivi üretiminde hedef 4 yılda 1. sıraya yerleşmek

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kivi üretiminde 4. sırada yer alan Samsun’un 4 yılda 1. sıraya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında Çarşamba ilçesinde yem bitkileri tohumu ve kivi fidanı dağıtım töreni yapıldı. Törende 4 bin 250 da alanda üretilmek üzere 8,5 ton silajlık mısır tohumu, 350 da alanda üretilmek üzere 1400 kg yonca tohumu ve 230 da alanda üretilmek üzere 11 bin 500 adet kivi fidanı üreticilere hibe edildi.

Törende konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yem bitkileri ve kivi üretimine dair açıklamalarda bulundu.

Kivi üretiminde Samsun’un konumundan bahseden İbrahim Sağlam, “İlimizde 190 üreticimiz tarafından 4 bin 43 da alanda 10 bin 350 ton kivi üretimi gerçekleşmektedir. İlimiz kivi üretimde, ülkemizde; Bursa, Mersin ve Yalova’dan sonra 4. sıradadır. Yapacağımız çalışmalarla, önümüzdeki 4 yılın sonunda kivi üretiminde ilimizin 1. sırada olması hedeflenmiştir. Çarşamba ilçemiz, ülkemizin en fazla kivi üretim alanına sahip ilçesi olup toplam 108 üreticimizin 3 bin 500 da alanda 8 bin 960 ton kivi üretimi ile tek başına ilimiz kivi üretiminin yüzde 87’sini gerçekleştirilmektedir” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde verilecek desteklemelerden de söz eden İbrahim Sağlam, “Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile 2022 yılında uygulamaya koyduğumuz Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma Projesi ile üreticilerimize; yüzde 60 hibeli olarak 21 bin da alanda üretilmek üzere 42 ton silajlık mısır, 2 bin 800 da alanda üretilmek üzere 7 ton yonca, 500 da alanda üretilmek üzere 5 ton korunga, 6 bin 900 da alanda üretilmek üzere 69 ton yem bezelyesi ve 2 bin 500 da alanda üretilmek üzere 10 ton hibe İtalyan çimi tohumluğu hibe edilecektir. Böylece toplamda 133 ton hibe edilecek yem bitkisi tohumluğu ile 33.700 da ekiliş sağlanmış olacaktır. Ayrıca yine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından; Akdeniz Meyve Sineği ile biyoteknik mücadele amacıyla 700 da alanda uygulanmak üzere 1400 adet tuzak, 54 da alanda üretilmek üzere 11 bin 880 adet aronya fidanı, 100 da alanda üretilmek üzere 500 bin adet çilek fidesi, 640 da alanda üretilmek üzere 12 bin 800 adet ceviz fidanı, 150 da alanda üretilmek üzere 50 ton patates tohumluğu, 1000 dekar alanda üretilmek üzere 10 ton kuru fasulye tohumluğu, 286 da alanda üretilmek üzere 14 bin 300 adet kivi fidanı üreticilerimize hibe edilecektir. Böylelikle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 2022 yılında Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi ile yaklaşık 3 bin çiftçimizin 35 bin 754 da alanda bitkisel üretim yapabilmesi için tohum, fide ve fidan desteği sağlamış olacaktır” diye konuştu.

Programa Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz, oda ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluşu örgütleri, siyasi parti ilçe başkanları, şube ve ilçe müdürleri ile Çarşambalı üreticiler katıldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Beşiktaş 29 46
7. Hatayspor 29 46
8. Adana Demirspor 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Antalyaspor 29 38
12. Sivasspor 29 37
13. Gaziantep FK 29 37
14. Galatasaray 29 36
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19