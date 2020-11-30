Samsun’da ihracat yüzde 34,9 arttı

Samsun’da 2020 Ekim ayında geçen yıl aynı aya göre ihracat yüzde 34.9 artarak 82.3 milyon dolar, ithalat yüzde 24.4 artarak 63,2 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İlleri Dış Ticaret İstatistikleri, Ekim 2020" konusunda bir basın açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Ekim ayında Samsun’da ihracat 82.3 milyon dolar, Tokat’ta ihracat 3.3 milyon dolar, Çorum’da ihracat 58.9 milyon dolar, Amasya’da ihracat 10.4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Samsun’da ithalat 63.2 milyon dolar, Tokat’ta ithalat 0.7 milyon dolar, Çorum’da ithalat 60.7 milyon dolar, Amasya’da ithalat 3.6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıl aynı aya göre Ekim ayında ihracat Samsun’da yüzde 34.9, Tokat’ta yüzde 101.1, Amasya’da yüzde 9.5 artarken, Çorum’da yüzde 21.6 azaldı. İthalat Samsun’da yüzde 24.4 artarken, Çorum’da yüzde 27.3, Tokat’ta yüzde 56.6, Amasya’da yüzde 25.7 azaldı.