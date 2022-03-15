Samsun’da havayolu yolcu sayısı yüzde 36 arttı

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan bu yıl şubat ayında hizmet alan yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36 artarak 91 bin 251 oldu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Dağlı yaptığı açıklamada, ”DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda 2021 yılı Şubat ayında 64 bin 286’sı iç hat, 2 bin 966’sı da dış hat olmak üzere toplam 67 bin 252 olan yolcu trafiği, 2022 yılı Şubat ayında iç hatta yüzde 30’luk artışla 84 bin 179, dış hatta yüzde 138’lik artışla 7 bin 72, toplamda ise yüzde 36’lık artışla 91 bin 251 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Şubat ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 845’i iç hat, 79’u da dış hat olmak üzere toplamda 924, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 995 ton oldu. 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde ise toplam yolcu trafiği 186 bin 74, uçak trafiği 1826, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 1921 ton olarak gerçekleşti” dedi.