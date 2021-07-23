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Samsun’da en çok hayvansal ürün ihracatı balık yağı ile gerçekleşti

SAMSUN (İHA) – Samsun’da en çok hayvansal ürün ihracatı 6 milyon 115 bin 100 kilogram (kg) ile balık yağı olarak gerçekleşti.

Ekonomi 23.07.2021, 11:29
Samsun’da en çok hayvansal ürün ihracatı balık yağı ile gerçekleşti
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SAMSUN (İHA) – Samsun’da en çok hayvansal ürün ihracatı 6 milyon 115 bin 100 kilogram (kg) ile balık yağı olarak gerçekleşti.

Hayvansal ürün ihracat işlemleri grafiği yayımlandı. Buna göre Samsun’da en çok hayvansal ürün ihracatı 6 milyon 115 bin 100 kilogram ile balık yağı olarak gerçekleşti. Ayrıca Samsun’da 5 milyon 326 bin 340 kilogram balık unu, 4 milyon 78 bin 67 kilogram kanatlı hayvan ürünleri, 518 bin 998 kilogram marine hamsi, 415bin 147 kilogram balık (alabalık, çipura, çinekop, istavrit, levrek, palamut, hamsi ve somon), 392 bin 16 kilogram deniz salyangozu ve 89 bin 812 kilogram et ve süt ürünleri ihracatı yapıldı.

Ayrıca Samsun’da 0-9,99 m uzunluğunda 276 adet, 10-11,99 m uzunluğunda 55 adet, 12-14,99 m uzunluğunda 23 adet ve 15 metreden büyük 138 adet olmak üzere 592 adet deniz balıkçı gemisi bulunuyor. İçsu balıkçı gemileriyle birlikte Samsun’da toplam balıkçı gemi sayısı 614 adet. Samsun’da 50 bin 793 ton su ürünü denizde avlanırken, 148 ton da içsularda olmak üzere toplam 50 bin 941 ton su ürünü avlandı. Ayrıca 7 bin 466 ton su ürünü üretimi denizde yetiştirilirken, içsularda ise 5 bin 103 ton su ürünü yetiştirildi. Böylece Samsun’da üretilen toplam su ürünü miktarı 63 bin 510 ton oldu.
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